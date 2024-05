video suggerito

Allo stadio si diffonde una notizia falsa, il boato dei tifosi: "Siamo salvi". Ma la beffa è atroce Il Birmingham ha battuto il Norwich ma la vittoria non è bastata per evitare la retrocessione nella terza serie inglese. Una fake news sui risultati delle concorrenti ha scatenato l'euforia del pubblico, il ritorno alla realtà è stato durissimo.

Una beffa atroce che fa malissimo. I tifosi del Birmingham l'hanno provata sia per la retrocessione nella terza serie inglese sia perché la vittoria contro il Norwich non è bastata per evitare il crollo sia per le circostanze che li hanno portati dall'esaltazione allo sconforto nel giro di pochi minuti. Tutta colpa di una falsa notizia che s'è diffusa nella fase più calda della partita quando lo sguardo è fisso sul terreno di gioco ma la testa va ai risultati delle diretti concorrenti per non finire nel baratro.

Plymouth Argyle, Sheffield Wednesday e Blackburn Rovers hanno vinto le rispettive partite contro Hull, Sunderland e Leicester City: l'esito è stata una sentenza inesorabile, un ritorno alla realtà tremendo per squadra e tifosi del Birmingham che – complice un'informazione errata – avevano accarezzato la possibilità di restare in Championship. È stata la più classica delle voci iniziata con un sussurro e poi trasformatasi in brusio fino a divenire boato quando s'è diffusa con la rapidità estrema del passaparola in tutto lo stadio.

Cosa ha tratto in inganno? Il finto aggiornamento rimbalzato dal match tra Hull e Plymouth: l'1-0 non c'è mai stato, quel gol avrebbe permesso alla formazione di Gary Rowett di salvarsi per il rotto della cuffia. Un video mostra la reazione dei sostenitori presenti allo stadio St Andrews che si lasciano trascinare dalla gioia dopo aver appreso della rete all'Home Park Stadium.

Quella gioia è durata pochissimo. La sequenza delle immagini che vede in primo piano il volto di uno dei tifosi spiega bene qual è stata la reazione quando è stato chiaro che s'era trattato solo di un equivoco clamoroso. La marcatura di Joe Edwards del Playmouth è stata esiziale: a fine in League One è stato il Birmingham.

"Siamo distrutti per la delusione – le parole del tecnico Rowett -. Ce l'abbiamo messa tutta vincendo la nostra partita ma non è bastato. L'atmosfera nello stadio era probabilmente la migliore che avessi mai sentito prima di una partita, era assolutamente elettrica. I tifosi hanno più che fatto la loro parte… mi spiace moltissimo".

Accanto all'amarezza c'è una considerazione ulteriore: la differente intensità agonistica che mettono squadra ormai al sicuro e non affrontano i match con la stessa carica emotiva. "Non tutti giocano alla stessa maniera anche quando non ne hanno bisogno". Il Birmingham ha concluso la stagione con 50 punti, -1 rispetto al Plymouth e -3 rispetto al Blackburn e allo Sheff Wednesday.