Allenatore costringe la sua squadra a lasciar segnare gli avversari: non avevano capito niente Durante Rangers Glasgow-Partick Thistle di Coppa di Scozia avviene l’incredibile: Tillman segna il vantaggio per i padroni di casa ma è tutto un enorme equivoco. Davanti alle feroci proteste avversarie, Michael Baele, tecnico dei Rangers sceglie la soluzione che nessuno si sarebbe mai aspettato.

A cura di Alessio Pediglieri

In Coppa di Scozia avanzano i Rangers che hanno avuto la meglio davanti al proprio pubblico a Ibrox, nel derby contro il Partick Thistle formazione che milita in Scottish Championship, la seconda divisione del campionato scozzese: 3-2 il risultato finale che ha spinto i Gers ai quarti di finale del torneo. Ma la gara passerà agli annali non tanto per il successo, previsto, bensì per un autentico gesto di fair play da parte dei padroni di casa preteso dal tecnico dei Rangers, Michael Beale a costo di compromettere la qualificazione.

Il vero protagonista del successo dei Ranger, domenica 12 febbraio è stato assolutamente il tecnico Michael Beale che ha compiuto un gesto di straordinaria sportività poi applaudita da tutti sui social, ordinando alla propria squadra, passata in vantaggio 2-1, di far segnare gli avversari visto che la rete era arrivata su una azione più che controversa, rubando palla ai giocatori del Partick Thistle invece di permettere loro di gestirla con tranquillità.

Il tutto si è consumato durante la partita di Coppa di Scozia molto combattuta, tra i Rangers e il Thistle in un derby di Glasgow che ha richiamato a Ibrox il pubblico delle grandi occasioni. Sulla carta non c'era storia con i Rangers, secondi in classifica e di più alto valore tecnico, che erano chiamati a dettare la propria legge nei confronti del Partick Thistle, piccolo club di seconda divisione. E invece il campo ha visto tutt'altra storia, con un match giocato alla pari e che ha regalato un avvio a sorpresa con gli ospiti in vantaggio con il rigore trasformato da Kevin Holt al 35′.

I Rangers sono riusciti ad acciuffare il pareggio solamente nella ripresa, con Antonio Colak a cinque minuti dall'inizio della ripresa. Sull'1-1, poi, sfuma un primo vantaggio sbagliando il rigore con Tavernier al 65°. Però, al 71° minuto, l'episodio che ha caratterizzato la partita: Malik Tillman cade a terra a seguito di un contrasto di gioco, per tutti è fallo ma non per l'arbitro che fa continuare la partita da una rimessa laterale per il Thistle. I giocatori del Partick però sono pronti a ridare la palla ai Rangers, quando lo stesso Tillman approfitta della situazione per scappare da solo in area e segnare il gol del 2-1.

Immediatamente Ibrox si trasforma in una polveriera: mentre sugli spalti i tifosi Rangers festeggiano in campo scoppia il finimondo: il più arrabbiato è il capitano degli ospiti, Holt che strattona, insegue e insulta Tillman. Tutti gli altri giocatori in campo si fronteggiano mentre l'arbitro è costretto a confermare la rete dei Rangers tra le feroci proteste del Thistle.

Tutti perdono la testa, tranne una persona, Michael Beale, che prima che il gioco riprenda da centrocampo chiama a raccolta i suoi. Un veloce conciliabolo, con toni fermi e decisi a impartire ciò che dovrà succedere da lì a pochi istanti. Una scelta che sorprende anche gli stessi suoi giocatori che lo ascoltano perplessi.

Così, quando il Thistle riparte, i giocatori dei Rangers restano fermi, permettendo a Tiffoney di andare a segnare indisturbato il gol del 2-2, tra i fischi di Ibrox che però non sminuiscono il gesto di fair play di Beale che riceve anche la sentita stretta di mano da parte di Ian McCall allenatore del Partick Thistle.

Il tutto senza andare comunque ad inficiare sul risultato finale perché poco dopo, all'86' sarà Sands a regalare la rete del 3-2 che vale i quarti di finale. E a Beale gli applausi e la stima che si è riversata virale anche sui social, con le sue parole nel post gara che confermano l'enorme senso di sportività che ha pervaso Ibrox: "C'è stato un enorme malinteso tra i giocatori in campo. Credo che poi ne abbiano discusso e si siano capiti. Noi alla fine abbiamo vinto e l'importante è stato farlo nel modo migliore".