Allegri recrimina per una Juventus disattenta nel finale: “Siamo arrabbiati per questo pari” Max Allegri ha commentato il pareggio dello Stadium con un po’ di amaro in bocca per il pareggio al 95′ dell’Inter: “C’è stata qualche ingenuità di troppo, ma il risultato è corretto. La rissa? Non ho vistro, ero già negli spogliatoi”

A cura di Alessio Pediglieri

Max Allegri si ritiene soddisfatto del match contro l'Inter l'andata di semifinale in Coppa Italia, con un 1-1 contro l'Inter che lascia i giochi aperti per la qualificazione. Una gara aperta, equilibrata, con occasioni da entrambe le parti. L'unico rammarico è la gestione sbagliata nel finale dove qualche ingenuità di troppo è stata fatale.

"La cosa buona è che i ragazzi sono arrabbiati per questo pareggio. Nel finale dovevamo gestire meglio qualche situazione. Kostic doveva stare più vicino a Dumfries, Bremer ha fatto quella ingenuità ed è andata così. Ma bisognava fare di più – ha sottolineato Allegri – anche se il risultato finale è giusto: ci sono state occasioni per entrambe le squadre, l'Inter ha fatto vedere chi è nel finale"

Una situazione che la Juventus ha pagato pesantemente perché ha visto sfuggire un successo importantissimo in vista del ritorno. "Abbiamo finito la partita in crescendo, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo velocizzato un po' di più l'azione" ha evidenziato Allegri. Poi, il blackout decisivo per il ritorno dell'Inter: "Eravamo più presenti in area… detto questo dispiace perché la partita era finita, bisognava essere un po' più svelti, bisognava andare in pressione sulla palla. Mancavano 30 secondi e potevano solo metterla in mezzo…"

Poi una chiosa sulla bagarre finale: "Non ho visto, ero già negli spogliatoi, mi hanno riferito cosa sia successo. Dispiace" ha spiegato Allegri che ha chiuso ad ogni possibile ulteriore polemica su ciò che è accaduto dopo il rigore segnato da Lukaku e che ha visto il belga espulso e poi i rossi sia ad Handanovic che a Cuadrado. Una parentesi che ha rovinato una gara giocata bene da Juve e Inter e che è stata in bilico fino alla fine e che adesso si deciderà giocoforza a San Siro, nel match di ritorno che si preannuncia più che infuocato.