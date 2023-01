Allegri perde la ragione nel finale di Juve-Udinese, è incontrollabile: con chi ce l’aveva Allegri scatenato in panchina nei minuti di recupero della sfida contro l’Udinese. Infuriato il tecnico, che non ha gradito le scelte di alcuni suoi giocatori.

A cura di Marco Beltrami

Ci risiamo. La Juventus contro l'Udinese ha trovato la sua ottava vittoria consecutiva, ancora una volta di "corto muso" grazie al gol di Danilo nel finale. Un copione visto più volte per i bianconeri che si portano momentaneamente al secondo posto nella classifica di Serie A, superando il Milan, a meno 4 dalla capolista Napoli prossima avversaria. E ancora una volta abbiamo assistito ad un vero e proprio show di Massimiliano Allegri nel finale di partita: assolutamente incontrollabile, in preda ad un raptus contro i suoi giocatori.

Il direttore di gara non ha potuto fare che ammonirlo, dopo averlo "avvertito" più volte richiamandolo "mister, mister". Niente, Allegri sembrava non sentirlo, in trance agonistica e letteralmente infuriato per alcune scelte dei suoi giocatori che a suo giudizio rischiavano di compromettere l'ennesimo risultato positivo. Ma cosa è successo e soprattutto con chi ce l'aveva il mister? Tutto è accaduto, proprio nel recupero, quando ogni pallone è diventato incandescente.

Il tecnico avrebbe voluto che i suoi gestissero meglio alcuni palloni dalla metà campo in su, quando bisognava cercare di spegnere gli ardori dei friulani intenzionati a cercare il pareggio. Prima di tutto Allegri non ha gradito quando Milik con troppa leggerezza non ha difeso un pallone che poteva gestire meglio per allungare la squadra e far passare secondi preziosi. A farlo arrabbiare poco dopo è stata una punizione gettata alle ortiche da Paredes che ha regalato letteralmente la sfera agli avversari, per colpa di un malinteso con Chiesa proprio a pochi passi dalla panchina bianconera. Una scelta sciagurata, figlia di una fretta incomprensibile.

Già in quel momento, la temperatura nell'area riservata al tecnico era diventata molto alta. Ma niente in confronto a quanto accaduto poco dopo, quando Allegri è letteralmente schizzato, correndo verso Soulé sembrato il destinatario dei suoi strali. Arrivato a ridosso della linea, il mister della Juventus ha iniziato ad inveire con gesti plateali verso il campo con Paredes al suo fianco quasi di sasso. Si è rivista la famosa scena del match contro il Carpi, anche se questa volta la giacca è rimasta al suo posto. Dopo aver ricevuto l'ammonizione dal direttore di gara, Max ha fatto un passo indietro ed è tornato rapidamente al suo posto continuando a borbottare, con i collaboratori che hanno provato a calmarlo.

Ai microfoni di DAZN poi ha gettato come sempre acqua sul fuoco minimizzando l'accaduto: "Il finale incandescente? Abbiamo difeso bene, abbiamo preso buone punizioni". Tra le righe però anche un messaggio chiaro per tutti: "Se non hai la voglia di fare quel centimetro in più, le partite non le porti a casa". Quello che accade in campo rimane in campo dunque, ma sicuramente Allegri nello spogliatoio e nonostante la vittoria si è fatto sentire e non poco.