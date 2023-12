Allegri bacchetta Gatti in diretta TV dopo il gol in Juve-Napoli: “Lui lo sa bene, deve migliorare” Al termine di Juventus-Napoli Massimiliano Allegri ha bacchettato in diretta TV l’autore del gol vittoria Federico Gatti: al tecnico bianconero non è piaciuto qualcosa del suo difensore.

Come accaduto nell'ultima giornata di campionato contro il Monza, Federico Gatti con un suo gol ha regalato la vittoria alla Juventus contro il Napoli nel match clou della 15ª giornata della Serie A 2023-2024 permettendo così ai bianconeri di tornare momentaneamente in testa alla classifica (in attesa di Inter-Udinese) e soprattutto, stando almeno all'obiettivo sbandierato dall'allenatore Massimiliano Allegri (che continua a non parlare di Scudetto), di portarsi a +12 sulla formazione campione d'Italia in carica che al momento occupa la quarta posizione a pari punti con la Roma.

Un gol importantissimo dunque quello realizzato dal difensore ex Frosinone che si conferma ancora una volta abilissimo nel gioco aereo (la sua rete è infatti arrivata di testa sul perfetto cross di Cambiaso) e sempre pericoloso nel momento in cui si lancia in sortite offensive. Nonostante ciò il suo tecnico, parlando in diretta TV al termine della partita dello Stadium ai microfoni di DAZN, lo ha bacchettato per la prestazione offerta.

Massimiliano Allegri infatti non è sembrato contento di quanto fatto dal 25enne di Rivoli sul piano difensivo e non ha nascosto che da questo punto di vista deve ancora lavorare parecchio: "Per quanto riguarda Gatti sono contento per il gol però, lo sa benissimo anche lui dato che ne abbiamo parlato in settimana, a livello difensivo deve migliorare ancora molto" ha difatti detto il livornese che evidentemente ancora vede grandi lacune da parte del centrale che in questa stagione, oltre a prendersi la titolarità nella retroguardia a tre della Juventus, si è anche conquistato la Nazionale nella quale Luciano Spalletti lo ha fatto esordire e gli ha già fatto fare tre presenze.

Un appunto pubblico, quello di Massimiliano Allegri, arrivato dunque in quello che è certamente il miglior momento vissuto da Federico Gatti dal suo arrivo in bianconero e dopo una serata in cui è stato il grande protagonista con quel gol decisivo che ha regalato la vittoria sul Napoli. Un appunto che probabilmente ha lo scopo di far sì che il suo calciatore non si adagi sugli allori e continui a spingere al massimo per diventare decisivo non solo nell'area avversaria ma soprattutto in quello che è il suo ruolo, cioè in fase difensiva.