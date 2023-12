All’Atalanta basta un gol di Lookman per battere il Lecce: al Gewiss finisce 1-0, la Dea è sesta Lookman regala una vittoria preziosissima all’Atalanta nell’ultima gara del 2023: al Gewis Stadium il Lecce cade solo sotto il colpo dell’attaccante nigeriano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

All'Atalanta è bastato un gol di Lookman per avere ragione del Lecce e issarsi al sesto posto in classifica in attesa delle altre gare della 18a giornata di Serie A. A Bergamo la gara è equilibrata e viene risolta dalla giocata di un singolo: una rete che permette alla squadra di Gian Piero Gasperini di tornare al vincere dopo il KO di Bologna e in seguito ad un periodo di alti e bassi. Salentini con carattere e personalità ma poco concreti negli ultimi 16 metri.

Al Gewiss Stadium gara molto attenta da parte di entrambe le squadre: Lecce molto attento in fase difensiva e Atalanta che lascia pochissimi spazi ai veloci attaccanti salentini. La vera grande occasione della prima parte di gara è di Scamacca, che centra il palo con un tiro da posizione defilata ma nel complesso anche la squadra di D'Aversa ha dato pochissimo ai calciatori offensivi della Dea.

La ripresa si è aperta con la squadra di Gasperini subito pericolosissima con un tiro da posizione impossibile di Pasalic che si è stampato sull'incrocio dei pali.

Poco prima dell'ora di gioco è arrivato il gol vittoria: Ademola Lookman si è liberato al limite dell'area e ha lasciato partire un destro rasoterra che ha battuto Falcone sul palo lontano. Secondo quanto riportato da Opta, nessun giocatore ha preso parte a più gol in casa in questa Serie A rispetto al numero 11 dell'Atalanta: otto (sei reti e due assist) come Paulo Dybala.

Il tabellino di Atalanta-Lecce

RETI: 58′ Lookman.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (64′ Zortea), Pasalic, Ederson, Ruggeri (92′ Holm); Koopmeiners (83′ Adopo), Scamacca (64′ Muriel); Lookman (92′ Miranchuk). A disposizione: Musso, Rossi, De Ketelaere, Bakker, Comi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (83′ Venuti), Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia (72′ Gonzalez); Oudin, Krstovic (77′ Piccoli), Strefezza (83′ Listkowski). A disposizione: Brancolini, Borbei, Dorgu, Berisha, Faticanti, Smajlovic, Blin. Allenatore: Roberto D'Aversa.

ARBITRO: Gianluca Manganiello.