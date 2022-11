Alex Telles festeggia in diretta la chiamata ai Mondiali, ma nel video c’è un dettaglio inspiegabile Anche Alex Telles, come altri giocatori convocati dal Brasile per i Mondiali, ha postato il video della propria esultanza in diretta quando ha sentito il suo nome pronunciato alla TV dal Ct Tite. Ma il suo post ha provocato parecchi commenti per un bizzarro dettaglio.

In Brasile le convocazioni del Ct Tite per i prossimi Mondiali hanno provocato un dibattito vivacissimo, come sempre accade quando a restare fuori sono nomi pesanti, come il fresco vincitore della Libertadores Gabigol (gli è stato preferito il collega di reparto nel Flamengo ed ex Fiorentina Pedro), l'attaccante del Liverpool Firmino e quello dell'Atletico Madrid Cunha.

Alla gioia dei convocati, ripresa in numerosi video che sono diventati virali, ha fatto da contraltare la delusione di chi è rimasto a casa. Mentre Cunha ha scritto che comunque sosterrà il Brasile affinché vinca il suo sesto titolo mondiale, pur ammettendo che "è stato doloroso e fa parte del calcio", Firmino si è rifugiato nella fede: "Il Mondiale è un sogno per ogni giocatore e con me non sarebbe stato diverso. Le cose non sono andate come immaginavo o sognavo per la mia vita, ma posso guardare indietro e avere un cuore grato a Dio che già mi ha permesso di vivere quel sogno assieme a tanti altri".

Tra chi invece ha esultato davanti alla TV nel sentire il suo nome pronunciato in diretta da Tite c'è Alex Telles. Il 29enne terzino sinistro ex Inter quest'anno gioca nel Siviglia, in prestito dal Manchester United che lo aveva acquistato nel 2020 dal Porto per 15 milioni. Due assist in 18 partite giocate, questo il suo ruolino finora con la maglia della squadra andalusa. Il nome di Telles è l'alternativa a sinistra allo juventino Alex Sandro: uno dei due sarà il titolare del Brasile ai Mondiali, con Dani Alves e Danilo dall'altra parte e la batteria dei centrali difensivi formata da Bremer, Militão, Marquinhos e Thiago Silva. Appare evidente come Tite si sia affidato in primis all'esperienza – salvo poche eccezioni – per scegliere gli uomini con cui andare in guerra.

Alex Telles con la maglia del Brasile: per lui 8 presenze in verdeoro

Quando ha appreso dalla voce del Ct di essere tra i 26 eletti per la spedizione in Qatar, Alex Telles è scoppiato a piangere abbracciando la sua compagna e baciando il futuro figlio che la donna porta in grembo. Una bella scena, non diversa da quella cui hanno dato vita i vari Bruno Guimaraes, Antony e Pedro, tutti immortalati in altrettanti video postati sui social. Tuttavia un dettaglio nel filmato pubblicato da Telles ha suscitato parecchi commenti, visto che appare decisamente inspiegabile.

Sullo sfondo, dietro il divano su cui sono seduti il giocatore e la compagna, si vede fare bella mostra in salotto un albero di Natale, con anticipo decisamente abbondante rispetto all'arrivo della ricorrenza. "La cosa più scioccante dell'annuncio della squadra del Brasile per i Mondiali è che Alex Telles ha già sistemato il suo albero di Natale il 7 novembre", è stato uno dei numerosi commenti sull'arredamento di casa Telles.

Un dettaglio bizzarro notato da molti, ma la sostanza è che l'ex nerazzurro andrà in Qatar a giocare il primo Mondiale della sua carriera, coronando il sogno di ogni calciatore: "Già… non avrei mai immaginato che arrivasse quel giorno e di non sapere cosa scrivere. Solo una cosa sento e posso dire a chi ha un sogno. Mai permettere a qualcuno di dire che non puoi farcela. Insegui ciò che desideri di più nella vita, puoi farcela".