Alex Sandro sbaglia contro l’Udinese, i tifosi della Juve lo massacrano: la sua risposta è esemplare Alex Sandro è stato preso di mira dai tifosi della Juve dopo la gara persa dai bianconeri allo Stadium contro l’Udinese: la sua risposta sui social è esemplare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alex Sandro da diverso tempo è sotto i suoi standard. Il terzino brasiliano della Juventus non sta vivendo un periodo positivo da diversi mesi e l'errore in occasione del gol dell'Udinese lo ha portato di nuovo al centro della discussione tra i tifosi bianconeri.

La distrazione sulla rete di Lautaro Giannetti, che ha infine causato la sconfitta della squadra di Allegri, ha rimesso nuovamente in discussione la presenza in campo di Alex Sandro a scapito di altri calciatori (vedi Rugani): dopo il fischio finale il numero 12 è stato oggetto di una dura campagna di critiche da parte dei supporter della Vecchia Signora sui social media.

In tanti, all'interno della tifoseria bianconera, hanno identificato il difensore brasiliano come il principale responsabile del terzo risultato negativo consecutivo attraverso meme, post ironici e tanti insulti dopo la gara che ha portato a -7 la Juve dalla capolista Inter.

L'ex giocatore del Porto, che è diventato il secondo calciatore straniero con più presenze nella storia della Juventus agganciando David Trezeguet, ha risposto attraverso i suoi profili social in maniera esemplare attraverso il proprio profilo Instagram con due foto relative alla partita tra Juventus e Udinese oltre ad un messaggio scritto in lingua portoghese: "Rialzati, cammina, guarda avanti".

Nessun accenno alle critiche ricevute ma solo il riferimento al lavoro da fare per superare le difficoltà e andare avanti.

Massimiliano Allegri ha sempre tenuto in grande considerazione il calciatore brasiliano e parla bene di lui in ogni occasione ma negli ultimi anni Alex Sandro in più di un'occasione non si è fatto trovare pronto e qualche errore è costato caro ai bianconeri. Quello contro l'Udinese allunga la lista e porta i tifosi bianconeri a non essere più tolleranti con il numero 12.