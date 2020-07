Alberto Aquilani è il nuovo allenatore della Primavera della Fiorentina e raccoglie il testimone di Bigica che ha chiuso a fine giugno il proprio rapporto con la squadra. A 36 anni, dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 2019 (nel 2018 l'ultima avventura da calciatore con il Las Palmas), l'ex centrocampista della Roma ha iniziato una nuova carriera sempre nel mondo del calcio ma da un'altra prospettiva: dalla panchina. Un altro piccolo passo in avanti per costruirsi un futuro differente inseguendo la passione di sempre: prima era stato al timone dell'Under 18 della Viola poi era passato nello staff tecnico dell'allenatore attuale, Giuseppe Iachini. Uno ruolo di collaboratore che gli ha permesso di affinare le proprie conoscenze e metterle in pratica "sul campo".

Dalla stagione 2020/2021 Aquilani avrà l'opportunità di giocarsi una chance importante che consiste nel riportare in riva all'Arno quel titolo di categoria che manca da quasi 40 anni: sono 3 nel palmares dei toscani, l'ultimo conquistato risale al 1983 e si accompagna a quelli delle stagioni 1979/1980 e 1970/1971). Otto, invece, i titoli del Viareggio che figurano in bacheca. Nel 2017 e nel 2018 i toscani sono andati vicini alla vittoria dello "scudetto" Primavera ma in finale sono stati battuti dall'Inter. Mentre nella stagione 2018/2019 hanno trionfato in Coppa Italia.

Dalla maglia della Fiorentina alla panchina: da calciatore Aquilani ha indossato la maglia dei gigliati tra il 2012 e il 2015 (81 presenze, 13 gol). Roma, Triestina, Juventus, Liverpool, Milan, Pescara, Sassuolo, Sporting Lisbona e infine Las Palmas le squadre che lo hanno visto protagonista in campo per un totale di 469 presenze e 45 gol. In Nazionale ha fatto tutta la trafila dall'Under 15 a quella maggiore (102 presenze, 11 gol). Adesso la nuova esperienza di una carriera sempre in trasformazione.