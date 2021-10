Albania-Polonia sospesa dopo il gol di Swiderski, i tifosi lanciano oggetti e bottiglie in campo La partita delle Qualificazioni ai Mondiali tra Albania e Polonia è stata sospesa al 77′, pochi secondi dopo il gol del vantaggio polacco. Dopo l’1-0 firmato Swiderski verso i calciatori della Polonia sono piovute tante bottiglie e l’arbitro ha deciso di sospendere l’incontro, che non è ancora ripreso.

A cura di Alessio Morra

La partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 tra Albania e Polonia è stata sospesa per circa mezz'ora. L'arbitro aveva preso questa decisione dopo che a Tirana i tifosi della squadra di casa avevano iniziato a lanciare in campo delle bottiglie verso i calciatori polacchi che stavano festeggiando il gol di Swiderski. La partita poi è ripresa ed è terminata con il punteggio di 1-0 per la Polonia, che è balzata al secondo posto nella classifica del girone, dominato dall'Inghilterra.

Albania-Polonia era diventata una partita determinante per entrambe le squadre. Con gli albanesi davanti in classifica, alla nazionale guidata da Edy Reja anche con un pareggio sarebbe rimasta davanti, anche se con due partite ancora da giocare. Lo 0-0 persiste fino al 77′ quando segna Swiderski, che esulta dopo aver firmato un gol pesante. Lui e alcuni suoi compagni di squadra festeggiano il vantaggio, ma mentre lo fanno subiscono un lancio di bottigliette e di oggetti. L'arbitro non può far altro che stoppare l'incontro. Il lancio di oggetti non termina e così le squadre si fermano.

La sospensione è ufficiale, ma non definitiva. Si aspetta quasi una mezzoretta, poi le due squadre tornano in campo e la partita ricomincia. Il punteggio non cambia. La Polonia porta a casa il match, si impone 1-0, scavalca l'Albania e si porta al secondo posto. Paulo Sousa così si è quasi garantito il playoff. Difficile pensare al sorpasso di Lewandowski e compagni sull'Inghilterra, che di punti ne ha 20, ha una migliore differenza reti e nelle ultime giornate (che si disputeranno a novembre) affronterà in casa l'Albania e poi chiuderà le qualificazioni contro San Marino.