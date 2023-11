Al-Khelaifi si è rotto il crociato sotto gli occhi di Verratti: è successo mentre giocavano a padel Nasser Al-Khelaifi, patron del PSG, si è infortunato seriamente al ginocchio rompendosi il crociato. Il tutto mentre stava giocando a padel a Doha in compagnia di Marco Verratti.

La data è quella del 7 ottobre. Più di un mese di convalescenza per il patron del PSG, Nasser Al-Khelaifi, prima di fare oggi ritorno nella capitale francese per la sfida di domani in Champions tra la squadra di Luis Enrique e il Newcastle. Un lungo periodo d'assenza a Doha proprio lì dove si è infortunato seriamente al ginocchio rimediando la rottura del crociato. Il tutto sotto gli occhi di Marco Verratti. Ex stella del PSG che dopo 12 anni ha accettato la sfida dei qatarioti dell'Al-Arabi dopo essere finito fuori dal progetto Luis Enrique a inizio stagione.

Una separazione dal club francese, che aveva accolto Verratti da giovanissimo dopo l'exploit al Pescara di Zeman, che però non ha cancellato il profondo legame d'amicizia che lega il patron del PSG e il centrocampista abruzzese. Entrambi, secondo il quotidiano ‘Sport' che ha riportato questa indiscrezione, si sarebbero ritrovati insieme proprio in Qatar per giocare questa partita di padel. Sport amato da Al-Khelaifi che in passato ha giocato anche come tennista. Una sfida però finita poi nel peggiore dei modi.

Verratti e al-Khelaifi si erano presi del tempo libero da trascorrere insieme e la passione per il padel accomuna entrambi. Lo conferma il fatto che iò patron del PSG, sfruttando il fondo ‘Qatar Sports Investments', pochi mesi fa ha anche creato un'alternativa al World Padel Tour: il Premier Padel. Si tratta dell’unico circuito riconosciuto ufficialmente dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) e che dopo aver iniziato con soli tornei maschili ora si sta adoperando anche per organizzare competizioni femminili.

Una prova in più per capire quanto sia grande la passione del patron del PSG per questo sport in continua evoluzione. Purtroppo per lui però l'infortunio l'ha frenato e ha dovuto subire questo stop forzato a Doha per una lunga convalescenza. Un periodo che però Al-Khelaifi avrebbe sfruttato anche per lavorare sul mercato in virtù della forte volontà di vincere finalmente una Champions. Ci sarebbero stati infatti incontri con Moussa Sissoko e Jorge Mendes, i due agenti con cui già in passato aveva chiuso diversi affari.