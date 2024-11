Ahmedhodzic cade nella trappola di Bassette: follia in campo e rissa in Inghilterra

video suggerito

Nel match tra il Coventry e lo Sheffield, brutto gesto di reazione da parte dello svedese naturalizzato bosniaco, che è finito per essere espulso.

A cura di Marco Beltrami

Anel Ahmedhodzic è caduto nella trappola preparatagli da Norman Bassette e si è reso protagonista di una vera e propria follia. Nel match tra il Coventry e lo Sheffield, brutto gesto di reazione da parte dello svedese naturalizzato bosniaco, che è finito per essere espulso. In campo si è scatenato il classico parapiglia, con diversi confronti accesi e l'arbitro costretto agli straordinari.

Ahmedhodzic perde la testa in Coventry-Sheffield dopo la provocazione di Bassette

Nel finale del primo tempo Ahmedhodzic ha subito fallo da Bassette ed è rimasto a terra lamentandosi. L'avversario è tornato nei suoi paraggi e oltre ad urlargli qualcosa gli ha anche messo la mano sul collo. A quel punto reazione folle del giocatore dello Sheffield che si è alzato di scatto ha rincorso l'avversario e lo ha preso a sua volta per il collo in modo più violento buttandolo a terra.

Rissa in campo in Champhionsip, espulso Ahmedhodzic

E qui si è iniziato il caos con una rissa che ha coinvolto diversi dei giocatori in campo. Molto duro in particolare il duello tra Callum O'Hare e Jack Rudoni. Ci sono voluti diversi minuti prima del ritorno alla normalità, con l'arbitro che ha espulso per condotta violenta, Ahmedhodzic. Quest'ultimo rischia ora una squalifica superiore alle due giornate.

La provocazione di Bassette, che la fa franca

Si è salvato invece Bassette punito solo con il giallo. Non è sfuggito alle telecamere il suo brutto gesto dopo che la situazione è tornata quasi alla normalità: provocatoriamente ha fatto l'occhialino e mandato baci ad un avversario. Tutto per sottolineare ulteriormente come il suo tentativo di irretire la squadra ospite fosse andato a buon fine. Alla fine però il Coventry nonostante la superiorità numerica non è riuscito a portare a casa i tre punti, dovendosi accontentare di un pareggio.