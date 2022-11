Aguero costretto a nascondersi sull’aereo per il Qatar: non poteva immaginare cosa sarebbe successo Sergio Aguero ha documentato con un video il suo viaggio da incubo verso il Qatar: alle sue spalle succede di tutto.

A cura di Paolo Fiorenza

Sergio Aguero nelle scorse ore è volato in Qatar per i Mondiali di calcio, ma purtroppo per lui non nella veste di giocatore della nazionale argentina, di cui era un punto fermo fino al malore che ha posto fine alla sua carriera durante Barcellona-Alaves dell'ottobre dell'anno scorso. In seguito a successivi accertamenti, i medici stabilirono che il Kun, appena trasferitosi in Catalogna dopo aver fatto la storia col Manchester City, soffriva di un'aritmia cardiaca provocata da una cicatrice e dunque non avrebbe potuto continuare la sua carriera agonistica.

Sergio Aguero commosso il giorno del suo addio al calcio

Il ritiro, annunciato in lacrime a dicembre, è stato una mazzata per il 34enne attaccante, che piano piano si è dovuto adattare alla sua nuova vita senza scarpini, nella quale peraltro il calcio è ovviamente ancora molto presente. Negli scorsi mesi si era detto che Aguero sarebbe potuto comunque andare in Qatar in altra veste e così ha fatto, affrontando il lungo volo transoceanico per raggiungere la Selección di Scaloni.

Un volo che è stato tutt'altro che tranquillo per il Kun, trasformandosi anzi in un vero e proprio incubo, testimoniato dall'ex calciatore con un video postato sul proprio profilo Twitter che ha totalizzato milioni di visualizzazioni. Nel filmato si vede Aguero rannicchiato silenziosamente al suo posto, mentre alle sue spalle è in atto una specie di Carnevale di Rio. Già, perchè su quel medesimo aereo si erano imbarcati anche decine di rumorosi tifosi brasiliani, che hanno deciso di iniziare a fare festa prima ancora di arrivare in Qatar.

Canti e tamburi a manetta dunque, col Kun che probabilmente ha ritenuto saggio acquattarsi per non dare sponda ad eventuali sfottò degli scatenati tifosi verdeoro qualora avessero visto che sul velivolo era presente anche un acerrimo ‘nemico' sportivo, tra i protagonisti della Copa America vinta l'anno scorso dall'Argentina proprio in casa del Brasile. "Tutto il viaggio così", ha scritto mestamente a corredo del video. E chissà se sarà riuscito a rimanere un anonimo passeggero per l'intero volo…