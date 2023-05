Agli allenamenti del Chelsea spunta un adolescente, è spaesato: Lampard vuole dare un segnale Nell’ultima seduta d’allenamento del Chelsea c’era un volto nuovo, il capitano della squadra Under 14. Emozione e imbarazzo per lui.

A cura di Marco Beltrami

Stagione disgraziata per il Chelsea. Lampard, quarto allenatore della stagione dopo Tuchel, Potter e Saltor, sta cercando di traghettare la squadra verso un finale di stagione decente dopo una serie infinita di delusioni. I comproprietari Todd Boehly e Behdad Eghbali hanno investito complessivamente sul mercato 600 milioni di sterline, ma questo non è servito per far fare il salto di qualità ai Blues.

L'ultima vittoria contro il Bournemouth ha permesso al Chelsea di interrompere una disastrosa striscia di sei sconfitte consecutive e di riportare un pizzico di serenità. Mentre si moltiplicano le voci relative al futuro con Pochettino in pole per diventare l'allenatore della prossima stagione, nel centro sportivo si lavora per cercare di salvare il salvabile. A tal proposito ha destato grande curiosità quanto accaduto durante l'ultima seduta d'allenamento.

I cronisti presenti al centro sportivo del Chelsea hanno notato la presenza di un volto nuovo nel gruppo che ha lavorato agli ordini di Lampard. Tra i tanti campionissimi dei Blues è spuntato anche un adolescente. Questo ragazzino visibilmente spaesato si è allenato con tutti i giocatori della prima squadra a Cobham, tradendo anche con il linguaggio del corpo un certo imbarazzo. Nelle immagini di Sky Sport si può notare questo giovanissimo atleta, guardarsi intorno durante esercizi con Joao Felix, Sterling, Koulibaly, Gallagher e Mudryk, gente quotata milioni e milioni di euro.

Di chi si tratta? Questo ragazzo è Charlie Holland, ovvero il capitano della squadra Under 14 del Chelsea che per la prima volta nella sua vita è stato aggregato al gruppo dei grandi. Una situazione assolutamente eccezionale, visto che spesso e volentieri, i manager della prima squadra attingono alle formazioni Under 18 e Under 21 per ampliare la propria rosa e permettere ai ragazzi di fare esperienza con i big.

Un salto notevole quello di Holland che è reduce dalla prestigiosa vittoria dell'Albert Phelan Cup South con l'Under 14 del Chelsea. A cosa è legata questa scelta di Lampard? È la volontà di iniziare a mettere le basi per la squadra del futuro, approfittando di questo finale di stagione dove l'unico stimolo è non complicare ulteriormente la situazione? In realtà la scelta del tecnico è un vero e proprio premio, ma anche un segnale forte ai giocatori più giovani.

Si è deciso di garantire un riconoscimento al capitano della squadra giovanile, non potendo certo aggregare tutto il gruppo alla prima squadra. Insomma, una situazione che nasconde la volontà di unire l'utile al dilettevole: chissà che questa possibilità non permetta ad Holland di mettersi in mostra, e diventare in futuro un vero e proprio enfant prodige.