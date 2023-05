Agguato al pullman del Benevento in autostrada: affiancato da van in piena corsa e preso a sprangate Un agguato ad alta velocità in piena autostrada: questa la folle aggressione subita oggi dal Benevento di ritorno dalla sconfitta a Cittadella che significa retrocessione in Serie B quasi certa.

La sconfitta di oggi per 3-1 in casa del Cittadella significa retrocessione quasi certa per il Benevento, ultimo in classifica in Serie B a due giornate dal termine del campionato. La matematica discesa in Serie C potrebbe arrivare già domani, qualora il Brescia quartultimo faccia un punto a Parma. Una disfatta quella dei giallorossi in Veneto che arriva a suggello di una stagione maledetta, che ha visto addirittura quattro allenatori avvicendarsi in panchina: Caserta, Cannavaro, Stellone e da meno di un mese Agostinelli.

La delusione dei giocatori del Benevento sconfitti a Cittadella: la Serie B è a un passo

Oggi tuttavia la sconfitta sul campo, pur dolorosa, è pur sempre una vicenda di sport, mentre appartiene alla cronaca l'episodio davvero orribile avvenuto durante il ritorno di squadra e staff a Benevento. Un ritorno nato sotto una cattiva stella e proseguito peggio. Inizialmente la comitiva sarebbe dovuta partire in treno, ma i pesanti ritardi sulle linee ferroviarie da Nord a Sud lungo la penisola hanno indotto la società a cambiare piani e partire in pullman. Una scelta che è stata l'occasione per dare la possibilità a qualcuno – che definire tifoso è impossibile – di mettere in atto un vero e proprio agguato all'autobus.

L'aggressione è avvenuta in piena corsa nel tratto di autostrada tra Bologna e Firenze. Secondo le testimonianze degli occupanti del pullman, riportate da Sky, il veicolo è stato affiancato da van a nove posti. Gli aggressori hanno attaccato il bus con spranghe di ferro sporgendosi dai finestrini dei furgoncini, mentre correvano ad alta velocità. Sono stati anche lanciati oggetti di ogni tipo e in conseguenza dell'assalto i vetri del pullman sono andati in frantumi. Il tutto col rischio di andare fuori strada o di coinvolgere in incidenti altri veicoli. Un'autentica pazzia.

L'intervento della polizia ha scongiurato danni maggiori a cose e persone, scortando poi l'autobus del Benevento fino al rientro in città per evitare ulteriori problemi. Non c'è stato nessun ferito, ma la cicatrice nell'animo di chi pensava che fossero soltanto partite di calcio e non occasioni per dare sfogo agli istinti più bestiali sarà difficile da rimarginare.