Adel Santana Mendy ucciso a colpi di arma da fuoco a 22 anni: tragedia nel calcio francese Adel Santana Mendy, attaccante 22enne dell’Aubagne, è stato ucciso nella notte tra venerdì e sabato a colpi di arma da fuoco nel 14/mo arrondissement di Marsiglia. Calcio francese in lutto.

A cura di Vito Lamorte

Grave lutto nel calcio francese. È morto a 22 anni Adel Santana Mendy, calciatore dell'Aubagne. Secondo le informazioni riportate dal quotidiano La Provence, nella notte tra venerdì e sabato il calciatore è stata ucciso con un'arma da fuoco nel 14° arrondissement di Marsiglia. Il giovane attaccante si era formato nelle giovanili dell'Olympique Marsiglia, prima di vestire le maglie di Côte Bleue, Marignane-Gignac e da quest'estate quella dell'Aubagne.

L'annuncio del club di National 2 sui social network: "L'AFC ha appreso con grande tristezza della tragica scomparsa di Adel Santana Mendy. Lascerà un grande vuoto e rimarrà per sempre uno di noi. Tutti i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia".

La notizia ha sconvolto tutto il calcio e lo sport transalpino fin dalle prime ore della vigilia di Natale.

Secondo quanto riportato da BFM Marseille, il giovane è stato colpito due volte e, nonostante abbia ricevuto cure mediche da parte del pronto soccorso più vicino, non c'è stato nulla da fare per rianimarlo. Sul luogo in cui si sono verificati i fatti sono stati rinvenuti 27 bossoli da 7,62 mm.

La morte è stata certificata intorno alle ore 23:40, con i soccorsi che sono giunti sul luogo mezz'ora dopo. Sul posto si è recata subito la polizia giudiziaria di Marsiglia, che sta portando avanti le indagini: da questa mattina gli inquirenti stanno cercando di capire se un veicolo trovato in fiamme più tardi nel 13° arrondissement sia collegato all'autore o agli autori di questo omicidio.

Grande cordoglio nelle scorse ore da parte di tutte le squadre del campionato National 2, per una notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Adesso non resta che aspettare l'evoluzione delle indagini per capire cosa è successo nella notte tra venerdì e sabato al giovane calciatore dell’Aubagne.

Formatosi all'OM, Mendy ​​ha giocato con l'Under 19 del club del Velodrome dal 2016 fino al 2018: successivamente si è trasferito ad Andorra e poi nel campionato regionale inglese prima di tornare in Provenza con l'FC Côte Bleue e con l' Aubagne dalla scorsa estate.

In questa stagione ha disputato 10 partite in campionato e una in Coupe de France, con un gol segnato lo scorso 3 dicembre.