Adani assiste a un prodigio e non riesce a trattenersi, è il Calcio: “Madre de Dios!” Lele Adani non nasconde mai la sua ammirazione entusiasta per i gesti che trasformano il calcio in arte: mercoledì sera è successo di nuovo.

A cura di Paolo Fiorenza

Lele Adani è una delle voci più riconoscibili nel panorama degli opinionisti calcistici italiani: l'ex difensore emiliano non lascia indifferenti gli ascoltatori, amatissimo o detestato per i suoi toni volutamente sopra le righe, per i giudizi tranchant, per le espressioni diventate suo marchio di fabbrica come ‘garra charrua' o ‘madre de dios'.

Una cosa non si può non riconoscere all'attuale commentatore RAI, nonché presenza abituale nella Bobo TV di Vieri, ovvero la passione, che sgorga inarrestabile in qualsiasi suo intervento, anche sui social. E dunque non sorprende che nella notte Adani abbia commentato con un ‘Madre de Diooooosssss' il video del gol primo segnato da Karim Benzema nella vittoria che il Real Madrid ha ottenuto mercoledì sera sul campo dell'Athletic Bilbao: un tiro a giro di prima intenzione che si è insaccato baciando il secondo palo.

Al San Mamés l'attaccante francese ha realizzato una doppietta, decisiva nel successo per 2-1 degli uomini di Ancelotti: al giro di boa della Liga, le merengues sono campioni d'inverno con 8 punti di vantaggio sul Siviglia (che ha una partita in meno). Nella grande stagione madridista il ruolo specifico di Benzema è quello espresso da un giocatore che a 34 anni sta estraendo il meglio dal suo calcio, come certificato dal quarto posto nella classifica del Pallone d'Oro.

I numeri di Benzema in questa prima parte di stagione sono mostruosi: 20 gol e 8 assist in 23 presenze complessive, è l'attuale ‘pichichi' della Liga con 15 reti. Ma quello che le cifre non dicono è la qualità poetica del gioco del francese, il livello sublime dei suoi gol, i servizi al bacio per i compagni. Karim non è solo ‘The Dream', ma è il Calcio, per chi davvero ama lo sport e va oltre il tifo per i propri colori. Può dunque benissimo capitare che scappi un ‘madre de dios' nella notte…