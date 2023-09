Adama Traoré sbaglia un gol impossibile da sbagliare: da due passi a porta vuota Oltremanica è stato già definito l’errore dell’anno: quello che ha sbagliato Adama Traoré a porta spalancata è davvero incredibile.

A cura di Paolo Fiorenza

Spesso in questi casi si parla di "errore dell'anno", ma mai come stavolta la definizione sembra azzeccata. Il gol sbagliato da Adama Traoré da due passi a porta vuota – a tempo quasi scaduto del match che ieri sera opponeva il suo Hull City al Leeds – è davvero agghiacciante, con l'aggravante che l'episodio è stato decisivo per scrivere il risultato finale della partita di Championship, la seconda divisione inglese.

La gara è finita infatti 0-0, un esito che lascia le due formazioni a ridosso dell'alta classifica: l'Hull è sesto, a 7 punti dal Preston capolista, mentre il Leeds è due lunghezze dietro. Adama Traoré – da non confondere col possente attaccante del Fulham, ex Wolverhampton e Barcellona – è un centrocampista maliano di 28 anni, nazionale del suo Paese. E proprio per la recente convocazione nell'ultima finestra dedicata alle nazionali, il calciatore mercoledì sera non è partito titolare, entrando in campo solo a una decina di minuti dalla fine.

Giusto il tempo di buttare alle ortiche l'occasione probabilmente più clamorosa della sua carriera, un errore immediatamente diventato virale sui social. Il cronometro segnava l'89', Connolly è andato via a sinistra e ha visto Traoré tutto solo a centro area: il passaggio è arrivato col contagiri mettendo fuori causa il portiere del Leeds, il francese Meslier. A quel punto, con la porta spalancata, tutti i 25mila spettatori del MKM Stadium si sono preparati ad esultare per la sicura marcatura.

Non avevano fatto i conti col piede destro di Traoré, che è andato sul pallone con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe sbagliato mai e invece ha stampato il pallone sul palo pieno, gettando nella costernazione l'intero stadio. È finita dunque 0-0, con un errore che sicuramente perseguiterà il numero 10 dell'Hull per parecchie notti…