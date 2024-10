video suggerito

Acerbi non ci sarà con la Juve, si ferma per infortunio: l'esito degli esami e quante partite salta Acerbi si ferma dopo l'infortunio rimediato contro la Roma: salterà la gara di Champions e anche la Juve, ecco quando potrebbe ritornare in campo.

A cura di Ada Cotugno

Non arrivano belle notizie per l'Inter a pochi giorni dal derby d'Italia contro la Juventus. Francesco Acerbi salterà la partita in programma domenica pomeriggio a San Siro, costringendo Simone Inzaghi ad adottare una soluzione di emergenza per la sua difesa: l'ex Lazio è reduce da un infortunio subito nella partita contro la Roma e purtroppo le sue condizioni non gli consentiranno di scendere in campo per la partita più importante.

Oggi il difensore si è sottoposto alle visite mediche e, come scritto nel comunicato ufficiale dai nerazzurri, gli è stata riscontrata un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Tradotto in soldoni, non ci sarà in Champions League contro lo Young Boys e neanche in campionato contro la Juventus e l'Inter spera di poterlo recuperare almeno per l'inizio del mese di novembre.

Stop per Acerbi, salta la Juventus

La sua assenza contro i bianconeri è ormai quasi scontata. Una brutta batosta per Inzaghi che nell'ultima partita ha perso due dei suoi titolarissimi: Calhanoglu è uscito dal campo dopo pochi minuti, aumentando l'emergenza a centrocampo, e al 24′ anche Acerbi ha alzato bandiera bianca dopo un tentativo di anticipo su Dovbyk, lasciando il campo a de Vrij che sarà chiamato a sostituirlo anche contro la Juventus.

L'Inter ha annunciato che il giocatore ha un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra, così come il suo collega turco, e le sue condizioni saranno da valutare giorno per giorno. L'assenza in Champions è sicura, ma anche contro i bianconeri servirebbe un miracolo per vederlo in campo dal 1′. I nerazzurri lo perderanno per alcune giornate: se tutto dovesse andare bene potrebbe tornare in campo il 30 ottobre contro l'Empoli, ma è molto probabile che tutto possa slittare direttamente all'inizio di novembre.