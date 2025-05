Acerbi ha giocato contro il Torino con uno scarpino rotto: è lo stesso del gol al Barcellona

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Nello spogliatoio dell'Inter tutti conoscono la scaramanzia di Francesco Acerbi: gesti portafortuna ripetuti prima delle partite, rituali indispensabili per giocare sotto una buona stella e indumenti che porta sempre con sé in ogni situazione, anche se sono rotti. Per questo il difensore è sceso in campo nella partita contro il Torino con degli scarpini visibilmente danneggiati, quasi inutilizzabili.

Sono quelli con cui ha segnato il gol al Barcellona in Champions League nella semifinale di ritorno, la rete della speranza dei nerazzurri che ha messo il primo mattone per raggiungere la finale. Durante quella gara si sono rotti ma questo non gli ha impedito di indossarli ancora nell'ultima partita di campionato, facendo sorridere tutti i tifosi che hanno notato immediatamente il vistoso buco che aveva all'altezza dell'alluce.

Perché Acerbi ha giocato con gli scarpini rotti

Sarebbero stati da cambiare, o al massimo da chiudere in una teca e custodirli per sempre, ma il difensore ha scelto di indossare gli stessi scarpini con cui ha segnato il gol al Barcellona. La scaramanzia ha vinto su ogni cosa e in effetti l'Inter ha vinto anche in campionato. Alle telecamere di DAZN non è sfuggito il dettaglio e a raccontare i retroscena è stato Parolo, ex compagno ai tempi della Lazio.

Acerbi è un tipo che crede alla scaramanzia: "Scaramantico? Di più. Quella scarpa la terrà con la colla per la finale di Champions. In finale scende con l'alluce di fuori piuttosto". Per questo ha preso con sé gli scarpini di una notte storica e li ha utilizzati nonostante il vistoso buco sulla punta: avrebbe potuto sceglierne di nuovi, ma ha preferito tenere quelli e potrebbe continuare a indossarli fino al giorno della finale come portafortuna.