Abdel Barrada è morto a 35 anni: l’ex Marsiglia stroncato da un infarto pochi mesi dopo il ritiro L’ex nazionale marocchino Abdel Barrada è morto a causa di un infarto pochi mesi dopo il suo ritiro dal calcio giocato: aveva 35 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il calcio marocchino è in lutto per la morte dell'ex calciatore Abdel Barrada avvenuta all'età di 35 anni. Secondo diversi media, un infarto avrebbe posto fine alla vita del talentuoso centrocampista magrebino, che ha giocato in Spagna nelle fila del Getafe e del Nástic de Tarragona , e in Francia dove ha militato per due stagioni nell'Olympique Marsiglia.

Il calciatore, nato in Francia, è cresciuto nelle giovanili del PSG prima di trasferirsi al Getafe B nel 2010, impiegando un anno per essere promosso in prima squadra. Con gli azulones ha giocato due stagioni nella massima categoria, Europa League compresa, prima di partire nel 2013 per l'Al Jazira in cambio di 8,5 milioni di euro. Abdel Barrada è stato anche nazionale con la nazionale marocchina, con la quale ha giocato un totale di 28 partite, segnando quattro gol . Con la sua nazionale ha potuto giocare la Coppa d'Africa 2013, nella quale ha distribuito due assist prima di essere eliminato nella prima fase.

L'ex nazionale marocchino Abdelaziz Barrada è morto in Francia a seguito di un infarto, poco dopo essersi ritirato definitivamente dal calcio. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dopo la notizia della sua prematura dipartita. Tra questi anche quello dei francesi dell'Olympique Marsiglia che hanno affidato il proprio messaggio ai social network: "Riposa in pace Abdelaziz. L'Olympique de Marsiglia ha appreso con dolore della morte del suo ex giocatore e nazionale marocchino, Abdelaziz Barrada. Arrivato nell'estate del 2014, il trequartista ha vestito i colori dell'OM per 2 stagioni. Il club porge le più sincere condoglianze alla sua famiglia e condivide il dolore di chi gli è vicino" si legge infatti nella nota diramata dal club transalpino.

Stesse modalità utilizzate dalla Federcalcio del Marocco: "La Reale Federcalcio marocchina, nella persona del suo Presidente, Sig. Faouzi Lakjaa, a nome suo e dell'ufficio amministrativo, porge le sue sincere condoglianze ai membri della famiglia dell'ex nazionale marocchino, il compianto Abdelaziz Berrada, e attraverso di esso a tutta la sua famiglia e ai suoi parenti, nonché alla famiglia della Nazionale calcistica, in questa grande afflizione. Il compianto Abdelaziz Berrada, scomparso giovedì 24 ottobre 2024, ha indossato in precedenza la maglia della Nazionale in più di un'occasione e ha giocato anche per molte squadre europee e arabe. Che Dio abbia pietà del defunto, e a Dio apparteniamo e a Lui ritorneremo" si legge infatti nel messaggio di cordoglio pubblicato dalla Federcalcio marocchina per la prematura e improvvisa scomparsa di Barrada. .