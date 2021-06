"Abbiamo preso l'allenatore più forte al mondo". Parola di Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ha risposto così a chi gli ha chiesto cosa pensasse dell'ingaggio di José Mourinho da parte di quella che continua a sentire come la sua squadra. Quel noi sottinteso non può essere un caso, Francesco Totti resterà per sempre legato ai colori giallorossi e, pur non facendo più parte della società capitolina, ne resta il primo tifoso. Per quanto riguarda un suo ruolo operativo all'interno della nuova Roma di Dan e Ryan Friedkin, di Tiago Pinto e dello Special One, però, i tempi non sembrano essere ancora maturi, come confermato dallo stesso ex numero 10: "Per quanto riguarda un mio futuro in giallorosso, non ho parlato con nessuno e non ci sarà alcun ruolo per me". A chi gli ha domandato se si aspettasse o meno una telefonata, ha risposto alla sua maniera: "Ho il telefono spento".

L'opinione di Totti su Mourinho alla Roma

È un Francesco Totti ironico e leggero, due delle qualità più spiccate del suo carattere, quello che si è confrontato con i giornalisti, in occasione dell'evento tenutosi al Coni per l'annuncio del suo nuovo ruolo di Ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L'ex capitano giallorosso ha accolto positivamente la notizia dell'ingaggio di José Mourinho da parte della Roma, tema riguardo al quale ha rilasciato anche qualche altra battuta: "Quando Mourinho arriverà a Roma dirà quello che pensa. Mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui quando ero giovane". L'uomo più importante della storia giallorossa, però, è destinato a vivere l'avventura del lusitano da fuori, in quanto le sue parole dimostrano chiaramente come non sia ancora giunto il momento del suo ritorno a casa, dopo l'addio del 2019, ferita ancora aperta nel cuore dei tifosi capitolini.

Una battuta sul cammino dell'Italia agli Europei

Oltre a vestire la maglia della Roma, Francesco Totti ha indossato soltanto quella della Nazionale e sta guardando con interesse e partecipazione il cammino degli Azzurri a Euro 2020: