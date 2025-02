video suggerito

A che ora chiude oggi il calciomercato invernale di Serie A: l’orario di chiusura Il mercato invernale della Serie A 2024-2025 terminerà allo scoccare della mezzanotte di lunedì 3 febbraio. Tantissime squadre proveranno a piazzare l’ultimo colpo in queste frenetiche ore. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In questo lunedì 3 febbraio chiude il calciomercato invernale della Serie A. Gli allenatori saranno più sereni, i tifosi smetteranno di sognare colpi per le rispettive chiare. Tutto sarà molto chiaro, le nubi si spazzano via. Gli ultimi colpi di mercato saranno utili pure per chi gioca al fantacalcio. Le ultime ore del calciomercato si prevedono frenetiche con una serie di big pronte a piazzare l'ultimo colpo. Il Milan cerca di chiudere per Joao Felix, il Napoli per Saint-Maximin, la Roma sta tesserando Nelsson. La Juve ha già piazzato quattro colpi.

A che ora chiude il mercato invernale di Serie A 2025

Il calciomercato invernale quest'anno è durato un po' di più. Non si è chiuso a fine gennaio, ma termina lunedì 3 febbraio. C'è più spazio per migliorare le rose di ogni squadra. Le novità in realtà sono due. Perché si è allungato anche l'orario del mercato, che finirà allo scoccare della mezzanotte. Dunque si prevede una giornata estremamente frenetica per ogni squadra.

Le date di chiusura del calciomercato invernale in Europa

I principali campionati europei hanno uniformato, in modo più o meno casuale, la data di chiusura. Lunedì 3 febbraio termina il calciomercato anche in Inghilterra, Germania, Spagna e Francia. Il mercato della Premier League chiuderà alle 23 locali (mezzanotte italiana), mezzanotte è l'orario pure di stop per la Spagna. In Germania invece si chiude alle ore 20. Le 23 l'orario di chiusura del mercato della Ligue 1. Il mercato di Olanda e Portogallo termina il 4 febbraio, in Turchia, dove è andato a svernare Morata, addirittura l'11 febbraio. La possibilità di cedere calciatori ci sarà sempre perché il mercato in entrata è aperto in Brasile, Canada e Stati Uniti, ma non in Arabia Saudita.