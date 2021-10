A Benzema il Pallone d’Oro 2021, parola di Ronaldo: “Nessuno come lui da 10 anni” Ronaldo non ha dubbi sul prossimo vincitore del Pallone d’Oro 2021: il fortissimo ex attaccante di Inter, Real e Barcellona ha indicato il nome di Karim Benzema come suo preferito per la corsa al prestigioso premio di France Football. Il francese è un grande fan dell’attuale presidente e massimo azionista del Real Valladolid e questo endorsment gli farà senz’altro piacere.

A cura di Vito Lamorte

Karim Benzema è uno dei calciatori che si sta facendo notare di più negli ultimi anni. L'attaccante francese del Real Madrid dopo aver vissuto anni all'ombra di Cristiano Ronaldo è riuscito a ritagliarsi il suo spazio di leader al Bernabeu e sta vivendo un periodo davvero straordinario. Dopo essere tornato anche in nazionale, e aver contribuito al trionfo in Nations League dopo la brutta eliminazione a EURO 2020, il classe 1987 ha ricevuto un endorsment non da poco per quanto riguarda l'elezione del Pallone d'Oro 2021, che verrà consegnato il 29 novembre 2021 a Parigi. Ronaldo Nazario da Lima, che ha vinto due volte nella sua carriera il riconoscimento individuale più prestigioso per un calciatore, ha indicato in Benzema la sua scelta per il premio di questa stagione.

L'attuale presidente e massimo azionista del Real Valladolid si è inserito nel dibattito sul prossimo vincitore del Pallone d'Oro e ha fatto il nome del calciatore francese, che se la vedrà con i soliti Messi, Cristiano Ronaldo e altri candidati importanti come Jorginho e Lewandowski: "Senza dubbio, il mio candidato per il Pallone d'Oro è Benzema. Il miglior attaccante, ad altissimo livello da 10 anni e campione sopra ogni cosa. Non credete?". Il leggendario attaccante brasiliano non sembra avere molti dubbi su chi dovrebbe andare il premio di France Football e non ha paura a dirlo pubblicamente su Instagram.

Una vera e propria investitura per Karim Benzema, che ha sempre confessato di essere innamorato di un grande fan di Ronaldo, calciatore che si è ritagliato un posto nella storia del calcio tra la fine degli anni '90 e i primi anni del XXI secolo tra l'Italia e la Spagna con gol e giocate di altissima qualità. Il centravanti del Real Madrid non ha mai nascosto la sua ammirazione per il Fenomeno, che lo ha preceduto indossando la maglia blanca numero 9 e, a questo punto, si può dire che l'ammirazione è reciproca. Avrà ragione Ronaldo? Lo sapremo presto.