44 rigori per decidere il passaggio del turno: l’incredibile maratona dal dischetto in Coppa di Lega Ai quarti di finale della Irish Cup si è qualificato il Coleraine ai danni del Ballymena United ma solamente dopo la lotteria dei rigori, trasformatasi in una sequenza infinita. Ne sono serviti ben 44 con tutti i giocatori che si sono presentati due volte sul dischetto e con il sorprendete risultato finale di 17 a 18.

A cura di Alessio Pediglieri

Qualcosa di incredibile e forse di irripetibile è accaduto durante una partita di Coppa di Lega nordirlandese in cui le due squadre impegnate, il Coleraine e il Ballymena United si sono confrontati in una sfida quasi infinita. Conclusasi 1-1 al 90′ ma ben 18 a 17 dai tiri del dischetto dove sono serviti 44 calci di rigore per decretare chi passasse il turno.

A festeggiare sono stati alla fine gli ospiti del Coleraine FC, piccola società calcistica nordirlandese con sede nella omonima città, militante nella Irish Football League, il massimo campionato nazionale. L'occasione per brindare è arrivata martedì 7 novembre per il passaggio di turno nella Irish Cup, la Coppa di Lega, dove è approdata ai quarti di finale ai danni del Ballymena. Un confronto serrato e fortemente equilibrato che nei 90 minuti regolamentari ha vissuto anche momenti entusiasmanti.

I primi a trovare il vantaggio sono stati proprio gli ospiti sul filo del fischio di fine primo tempo, quando al 45′ Whiteside ha infilato il portiere avversario per il parziale 1-0. Nella ripresa, però, è arrivata puntualmente la reazione del Ballymena Utd che ha trovato quasi subito il meritato pareggio al 59′ con la rete di Carson, su rigore. Col risultato di 1-1 al 90′, sono stati proprio i calci di rigore a dover decretare la squadra qualificata, ma non sono bastati i classici cinque tiri dal dischetto perché ci si è ritrovati in perfetto equilibrio.

Leggi anche La particolare storia di Oliver Sonne, il modello e attore danese che ha deciso di giocare nel Perù

Da lì in avanti, si sono susseguiti con una precisione e una alternanza maniacale gol ed errori che hanno tenuto con il fiato sospeso i 4 mila spettatori assiepati sulle tribune del Ballymena Showgrounds. Una maratona dagli 11 metri in cui hanno dovuto calciare più di un penalty tutti i giocatori a disposizione, compresi i portieri, per un totale impressionante di 44 tiri dal dischetto. Alla fine si sono contati 5 errori da parte dei padroni di casa contro i 4 degli ospiti che si sono imposti 17 a 18. Decisivo lo sbaglio del portiere Johnston (che aveva realizzato il precedente) da parte del Ballymena United, mentre per il Coleraine la rete decisiva è arrivata dai piedi di Lynch che precedentemente aveva sbagliato il primo rigore.