19 positivi al Covid, il Mainz chiede il rinvio del match con il Borussia Dortmund Il Mainz ha chiesto e ottenuto il rinvio del match di Bundesliga con il Borussia Dortmund a causa di ben 19 positività al Covid all’interno del gruppo squadra.

A cura di Alessio Morra

Il Covid ha allentato un po' la presa, ma la pandemia non è ancora finita. Lo sa bene il Mainz, squadra tedesca, che ha chiesto è ottenuto il rinvio del match di Bundesliga con il Borussia Dortmund perché all'interno del gruppo squadra ci sono ben 19 positivi al Covid, tra questi c'è anche l'allenatore Bo Svensson.

Il regolamento del campionato tedesco stabilisce che un incontro possa essere rinviato se una squadra abbia a disposizione meno di 16 calciatori, dei quali almeno nove con contratti professionistici (compreso un portiere). Il Mainz può contare in questo momento su 14 calciatori, ma tra questi non c'è nemmeno un portiere e per questo ha chiesto alla DFL di non scendere in campo contro il Borussia Dortmund, come ha spiegato il direttore sportivo del club Christian Heidel: "Ci restano solo 14 calciatori e non abbiamo nessun portiere eleggibile per la Bundesliga". Tra i 19 contagiati del gruppo squadra ci sono tredici giocatori. La richiesta del rinvio è stata accolta e il match tra il Mainz e il Borussia Dortmund verrà recuperato mercoledì 16 marzo.

Il Mainz si trova al decimo posto in classifica, partito con l'obiettivo della salvezza, si è trovato in lizza anche per un posto nelle coppe europee, ora ha perso un po' di terreno e in questo finale di stagione ha comunque la possibilità di concludere tra le prime sette (l'Union Berlino ha solo tre punti di vantaggio). Il Borussia Dortmund è al secondo posto e si lecca ancora le ferite della dolorosa eliminazione in Europa League, per mano dei Rangers. Un'annata anomala questa per i giallo-neri, fuori da tutte le competizioni molto presto, ma che nonostante una serie di alti e bassi è al secondo posto, seppur distante otto punti dall'imbattibile Bayern Monaco.