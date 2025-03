video suggerito

Stephen Curry realizza un tiro impossibile prima di una partita NBA: "No, non può essere umano" La leggendaria guardia dei Warriors ha ammutolito l'intero Chase Center poco prima della sfida ai Raptors con un tiro a dir poco spettacolare: da fuori campo ha centrato il canestro più lontano a distanza di oltre 30 metri. Scatenati i fan sui social davanti al video virale: "Umano? No, non lo è". Ma Curry è comunque umano, talmente umano che ha subito un brutto infortunio durante la partita.

A cura di Alessio Pediglieri

Stephen Curry, leggendaria guardia dei Golden State Warriors, ha dimostrato ancora una volta perché è riconosciuto come uno dei migliori tiratori nella storia di tutta l'NBA. Poche ore prima della partita di regular season contro i Toronto Raptors, Curry ha sbalordito i tifosi del Chase Center con un tiro mozzafiato di oltre 30 metri, che è diventato subito virale sui social media scatenando sconcerto e stupore generale: "No, non può essere umano".

Curry conclude il riscaldamento pre gara sorprendendo tutti

Stephen Curry stava concludendo il proprio riscaldamento quando, spinto dai tifosi che lo stavano esaltando, ha ceduto all'idea di deliziare il pubblico presente al Chase Center, con qualcosa di particolare, che alla fine si è rivelato un momento epico con cui uno dei più forti giocatori di basket si è spinto oltre i limiti dell'immaginabile: da oltre bordo campo, ha tirato la palla con una mano, in direzione del canestro opposto, centrandolo perfettamente. Una sequenza che per la dinamica e la totale perfezione è apparsa quasi pilotata da qualche manipolazione artificiale. In realtà è stato tutto tremendamente reale.

Il gesto irreale di Curry, l'incredulità generale sui social

La palla ha seguito una traiettoria quasi incredibile prima di finire dritta nella rete, compiendo una parabola perfetta, con un effetto tale che ha centrato il canestro da una distanza siderale di oltre 30 metri. L'iniziale silenzio del pubblico ha lasciato il posto ad una serie scrosciante di applausi e urla di giubilo mentre i fortunati che hanno ripreso lo spettacolare evento con i propri cellulari hanno iniziato a postare la scena subito diventata virale via social: "È una di quelle cose che solo Curry riesce a far sembrare normali", ha commentato un tifoso che ha assistito allo spettacolare lancio. "Com'è possibile che sia umano? No, di sicuro non lo è" tra i commenti più rilanciati a margine dei filmati online.

Curry infortunato: si scontra con due avversari, costretto a lasciare il campo

Una serata iniziata magicamente per Curry che però ha avuto un epilogo di tutt'altro effetto: terminata la partita con 17 punti in 25 minuti, la guardia dei Warriors ha però subito una brutta caduta che lo ha costretto ad abbandonare il gioco nel terzo quarto. Si è scontrato con due giocatori dei Raptors mentre cercava di passare la palla al compagno di squadra Jonathan Kuminga per una tripla dall'angolo: al momento dell'impatto è atterrato violentemente sulla schiena, riportando una forte contusione nella zona pelvica.

"Il rumore dell'impatto che si è sentito, è stato terrificante"

"Pensavo che potesse tornare in campo, ma abbiamo deciso di non correre rischi. Speriamo che non sia niente di serio", ha detto l'allenatore dei Warriors Steve Kerr. Draymond Green ha descritto il momento dell'incidente come "terrificante", aggiungendo: "Ha colpito il terreno con violenza, il rumore è stato scioccante. È il tipo di caduta che ha fatto preoccupare tutti".