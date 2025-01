video suggerito

Scandalo nel basket spagnolo: l’addetto al replay si guarda la partita di calcio del Barcellona Imbarazzo e polemiche nel basket spagnolo: alcuni filmati mostrano un addetto all’instant replay del derby catalano tra Lleida e Girona guardare la partita del Barcellona in Copa del Rey in streaming sul proprio smartphone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

È scandalo nel basket spagnolo, con un mare di polemiche dilaganti: un addetto all'instant replay del match tra Lleida e Girona è finito nella bufera perché durante il derby catalano di pallacanestro è stato immortalato mentre assisteva – in streaming tramite il suo smartphone – alla partita di Copa del Rey del Barcellona in casa del Barbastro. Le partite si giocavano in contemporanea sabato sera ed evidentemente l'operatore che era seduto al tavolo a bordo campo doveva essere tifosissimo del club blaugrana (vittorioso nell'occasione per 4-0 contro il modesto avversario), al punto dal non potersi perdere il match pur durante il proprio lavoro.

Il basket spagnolo in imbarazzo: l'operatore dell'instant replay guarda il Barcellona

È stato un tifoso – che era posizionato dietro sugli spalti – a registrare e caricare sui social il filmato in cui si vede uno degli operatori video guardare sul suo cellulare la partita Barbastro-Barcellona di sedicesimi della Copa del Rey. Immagini surreali che hanno mortificato l'intero basket spagnolo.

Non è stato peraltro un momento isolato, ma una costante durante tutto il match di basket, vinto in trasferta dal Girona sul Lleida col punteggio di 90-85. Lo si evince anche da un altro filmato, diffuso sui social da un altro spettatore che occupava un altro posto, sempre dietro la postazione video del tavolo: in questo caso le immagini sono ancora più imbarazzanti, visto che si tratta di una situazione in cui l'arbitro principale della partita sta utilizzando l'instant replay e l'operatore tifoso si comporta come se la vicenda non lo riguardasse, prestando attenzione solo alla partita del Barcellona.

Dopo che queste immagini sono diventate virali, il Lleida – che ospitava la gara del massimo campionato iberico – ha rilasciato un comunicato in cui dichiara che chiederà spiegazioni e presenterà un rapporto alla Lega: "Una partita di basket è un lavoro che merita rispetto e ieri, al tavolo dell'arbitro, non è stato rispettato. Lavoratori dell'IRS (Instant Replay), estranei al club, stavano guardando una partita di calcio sui loro cellulari. In questo caso, da Força Lleida pubblicheremo un rapporto all'ACB sulla situazione e sulla mancanza di rispetto che rappresenta non solo per la squadra con cui abbiamo giocato, ma per il campionato e l'ACB stessa".