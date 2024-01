Scandalo nel basket femminile, molestie durante una gara di Eurolega: la Fiba apre una indagine La denuncia è stata postata via social dalla giocatrice dell’Asvel, Gabby Williams dopo aver vinto il match contro la Sepsi: “Il coach avversario mi ha dato una pacca sul sedere”. Poi cancella tutto ma la Fiba ha deciso di vederci più chiaro: “Aperta una indagine, prenderemo la situazione molto sul serio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gabby Williams, nazionale francese, è stata eletta MVP del match "incriminato", tra l'Asvel e la Sepsi

Il mondo della pallacanestro è finito nella bufera a seguito di una denuncia per molestie rilasciata da Gabby Williams, la nazionale francese in forza all'Asvel che in occasione del match di Eurolega femminile contro la Sepsi ha dichiarato di essere stata vittima di un festo inappropriato da parte del coach avversario, reo di averle dato "una pacca sul sedere durante la partita". Il tutto via social con un post poi cancellato ma che ha spinto la Fiba ad aprire comunque un'indagine sulla vicenda.

Uno scandalo dai contorni poco chiari, al momento, perché subito dopo la clamorosa denuncia apparsa sui social Gabby Williams ha cancellato il post in cui imputava al bosniaco Zoran Mikes, coach avversario di averla molestata durante il match. La giocatrice 27enne ha raccontato la scena vissuta sul suo account X dopo il match do Eurolega femminile di martedì sera, vinta 94-77 dal suo club l'Asvel: "L'allenatore avversario ha deciso di darmi una pacca sul sedere durante la partita" ha scritto Williams. "Gli ho detto di non toccarmi e i suoi assistenti hanno iniziato a urlarmi contro".

Una denuncia di molestie vera e propria davanti alla quale la medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2021 con la Francia – e MVP del match di Eurolega – non è rimasta in silenzio. La giocatrice dell'Asvel avrebbe infatti segnalato la situazione all'arbitro per richiedere una sanzione verso l'allenatore. Ma senza esito positivo: "Ho chiesto a un arbitro se lui [l'allenatore, ndr] poteva toccarmi e lui [l'arbitro, ndr] mi ha detto di sì, era tutto tranquillo", ha scritto. Per poi cancellare quasi subito il post che però ha fatto scattare l'attenzione della Federbasket, con la Fiba che ha deciso di aprire una indagine.

Infatti, se la Williams ha rimosso il suo post, la questione è tutt'altro che chiusa per la Federazione Internazionale di Pallacanestro che indagherà sull'accaduto, anche perché ci sarebbero dei precedenti nei confronti di Zoran Mikes che, come ha riportato la stessa Williams a risposta di un utente, avrebbe avuto in passato altri comportamenti problematici. Nello stesso tempo ha spiegato perché ha deciso di cancellare quanto scritto in precedenza: "la Fiba sta investigando".

Una indagine che è stata confermata anche dall'Asvel con una nota ufficiale: "Al termine della riunione di martedì sera all'Astroballe, la LDLC ASVEL Féminin ha presentato una relazione al delegato della partita sul comportamento dell'allenatore avversario nei confronti di Gabby Williams. Il nostro club ora ha piena fiducia nella FIBA ​​che si è fatta carico di questa vicenda". Dal canto suo la Fiba ha ulteriormente confermato di essere stata "informata dell'accaduto e sta attualmente svolgendo un'indagine approfondita al riguardo. Prenderemo la situazione molto sul serio".