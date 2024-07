Quanto costa a Michael Jordan noleggiare il suo super yacht Joy: la spesa a settimana è irreale

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Nei giorni scorsi il super yacht di Michael Jordan, Joy, è stato visto lungo le coste italiane: ormeggiato davanti Ostia, è poi risalito fino a Portofino. Una bella vacanza nei nostri mari per il campionissimo della NBA, secondo molti il miglior giocatore della storia del basket. Del resto è impossibile che l'imbarcazione di Jordan passi inosservata, viste in primis le dimensioni: è lunga 70 metri. Ma questo è solo un aspetto del lusso sfrenato che trasuda. Lo yacht, di proprietà dell'imprenditore indiano Sameer Gehlaut, vale circa 80 milioni di dollari (poco più di 73 milioni di euro). Jordan ama noleggiarlo e per farlo spende una cifra a settimana che è irreale.

Il super yacht noleggiato da Michael Jordan, il Joy

Quanto costa a Michael Jordan noleggiare il super yacht Joy

Il 61enne ex cestista, vincitore di 6 anelli NBA coi Chicago Bulls, è ovviamente straricco, non solo per quello che ha incassato in carriera, ma soprattutto per i guadagni dopo il ritiro, tra accordi pubblicitari e altre attività. Secondo Forbes, il patrimonio netto di Jordan ammonta a 3,2 miliardi di dollari (2,93 miliardi di euro). Si stima che abbia guadagnato 1,6 miliardi di dollari solo da Nike, il suo sponsor storico, cui è tuttora legato. Anche altre iniziative imprenditoriali hanno contribuito alla sua enorme ricchezza: nel 2023 MJ ha venduto la sua quota di maggioranza degli Charlotte Hornets, decuplicando il suo investimento iniziale di 13 anni fa.

Insomma i soldi a Jordan non mancano e dunque quando si vuole fare un giretto per i mari e tuffarsi per una bella nuotata, noleggia il suo amato Joy. Il buon Michael non fa una piega quando deve pagare la cifra richiesta per l'affitto dell'imbarcazione, tra 650mila e 780mila dollari, ovvero tra 596mila euro e 715mila euro al cambio. In cambio del massiccio esborso, il campione NBA può usufruire di due jacuzzi, una sala da pranzo, un beach club, una discoteca, un cinema, una palestra (istruttore di fitness incluso), una spa e naturalmente un campo da basket.

Michael Jordan ai bei tempi con la maglia dei Chicago Bulls

Ovviamente Jordan deve poter ospitare parenti e amici sullo yacht: a bordo ci sono sette cabine per gli ospiti, con spazio per 12 ospiti. La lussuosissima barca è dotata di uno chef privato e di un equipaggio di 19 persone, tra cui un capitano, marinai e personale addetto all'accoglienza. Considerando la vasta gamma di comfort a bordo e gli stipendi del personale, non sorprende che noleggiare Joy per una sola settimana costi così tanto. Senza contare che nel prezzo è incluso anche il costo del carburante per alimentare i due motori della barca. I serbatoi di carburante del Joy contengono ben 100mila di carburante, consumando circa 600 litri all'ora a velocità di crociera.