Il mega yacht Joy di Micheal Jordan avvistato a Ostia

A cura di Enrico Tata

È stato avvistato a largo di Ostia lo yacht Joy di Michael Jordan, ex stella del basket e della Nba. Secondo il quotidiano locale Canale Dieci era ormeggiato davanti alle spiagge libere di Ostia Ponente. Arrivato da Anzio, ha proseguito dopo poche ore il suo viaggio fino ad arrivare a Porto Santo Stefano, sul promontorio dell'Argentario, per poi ripartire alla volta di Portofino.

Lussuosissimo e lungo 70 metri, disegnato per ospitare 12 persone con un equipaggio di 17, in realtà il Joy, si legge su Wikipedia, non sarebbe di proprietà di Micheal Jordan, ma dell'imprenditore e miliardario indiano Sameer Gehlaut, che lo propone in affitto.

Sul sito della compagnia che lo ha costruito, Feadship, il Joy viene descritto con queste parole:

Caratterizzato da una grande ricchezza di spazi esterni e da interni classici contemporanei, il 70 metri Joy è il primo superyacht con un design esterno di Bannenberg & Rowell e il primo Feadship con interni realizzati dagli architetti dello Studio Indigo. Il risultato è un superyacht sorprendente che soddisfa veramente il desiderio dell'armatore di "creare qualcosa di totalmente diverso da ogni altro yacht". Tutti i Feadship sono, ovviamente, creazioni personalizzate e la maggior parte di essi sono costruiti per velisti esperti. Il progetto Joy, tuttavia, si basava su una prospettiva nuova, in quanto il cliente è completamente nuovo nel settore e non ha mai posseduto un superyacht prima d'ora. Il primo dei molti aspetti distintivi che derivano da questo approccio è lo stile esterno radicale, che ha comportato una serie di sfide per il cantiere in termini di costruzione, carenatura e verniciatura.