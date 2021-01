LeBron James è un mito del basket, non solo per i tifosi dei Los Angeles Lakers che se lo godono e che con lui hanno rivinto dopo dieci anni il titolo. L'americano su Instagram ha 76 milioni di follower che con grande sorpresa hanno notato che il cestista ha cambiato la sua immagine del profilo. Fin qui nulla di strano, perché in tanti tendono a modificarla ma ‘King James' ha postato al suo posto un'immagine di Kylian Mbappé, calciatore del Paris Saint Germain e campione del mondo con la Francia. In tanti si sono chiesti il perché di quella scelta. La risposta è semplice. LeBron e Mbappé hanno progettato assieme un nuovo paio di scarpe della Nike.

La casa americana ha creato una nuova scarpa e ha deciso di far collaborare due dei suoi atleti più iconici: Mbappé e LeBron James. O meglio c'è un pizzico di Mbappé nella colorazione della Nike LeBron 18. Il nuovo modello che sta per uscire sul mercato è stato leggermente rivisto dal calciatore francese, che ha ridipinto quelle scarpe con i colori che ricordano la bandiera francese e ha messo soprattutto il suo marchio: ‘KM', che sono le iniziali dell'attaccante del Paris Saint Germain.

LeBron e Mbappé due stelle mondiali

Due campionissimi LeBron e Mbappé uniti, oltre che dallo sponsor, dalle vittorie. LeBron James è un campione assoluto, uno dei più grandi di sempre del basket americano, ha vinto il titolo NBA con tre squadre differenti, e recentemente è andato in doppia cifra per la 1000esima volta consecutiva in gare della regular season. Mbappé è sulla buona strada per diventare uno dei più grandi del calcio e soprattutto uno dei più vincenti. Ha vinto il titolo in Ligue 1 con il Monaco, poi ha fatto incetta di trofei con il Paris Saint Germain e soprattutto ha vinto i Mondiali del 2018 con la Francia di Deschamps.