Paolo Banchero denunciato per favoreggiamento: guai per l’astro nascente del basket italiano Paolo Banchero e Michael Savarino nei guai. Il primo in odore di passaggio in NBA accusato di favoreggiamento, il secondo arrestato per guida in stato di ebbrezza.

A cura di Marco Beltrami

Questa volta Paolo Banchero non sta facendo parlare di sé per le sue giocate e doti da predestinato del basket. Il talento italiano di Duke, su cui hanno già messo gli occhi le franchigie della NBA è finito nei guai insieme al compagno di squadra Michael Savarino, nipote dell'allenatore della squadra biancoblu. I due sono stati fermati dalla polizia stradale della Contea di Orange domenica mattina, mentre erano a bordo di un'auto dopo il mancato rispetto di uno stop.

Secondo i documenti del tribunale Savarino è stato arrestato per DWI, ovvero per guida in stato di ebbrezza, mentre il giocatore italiano è stato accusato di favoreggiamento Stando alle indiscrezioni riportate da Newsobserver, tutto è accaduto nelle prime ore di domenica, quando appunto la macchina su cui viaggiavano i due non si è fermata ad uno stop. Dopo i controlli del caso gli ufficiali hanno riscontrato che Savarino, alla guida della vettura, era alticcio.

I controlli con l'etilometro hanno confermato il tutto, con il giocatore che è stato arrestato con l'accusa di aver consumato alcolici (nonostante l'età inferiore ai 21 anni, limite per il consumo degli stessi) e di essersi messo alla guida, oltre alla violazione di un segnale di stop. E Banchero? Quest'ultimo è stato denunciato con l'accusa di favoreggiamento, e rilasciato sul luogo stesso del blocco del traffico. In North Carolina infatti, il "favoreggiamento" scatta anche se una persona consegna consapevolmente il proprio veicolo a qualcuno che non è nelle condizioni di guidare, come lo era Savarino.

Una brutta storia dunque per Banchero che nei giorni scorsi aveva incantato tutti, meritandosi il ruolo di "prima scelta" in vista del prossimo draft NBA. Difficile dire cosa accadrà ora per lui e per Savarino, visto che l'allenatore di Duke Mike Krzyzewski (zio di Michael) in una dichiarazione rilasciata da Duke Athletics al N&O ha dichiarato: "Stiamo esaminando una questione legale che coinvolge due membri della squadra di basket maschile. Qualsiasi ulteriore azione a seguito di questa situazione sarà infine determinata dal vicepresidente / direttore dell'atletica e dai funzionari universitari". Savarino ha un'udienza in tribunale il 9 dicembre, mentre Banchero dovrà rispondere delle accuse nei suoi confronti il giorno prima.