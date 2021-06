in foto: Foto di Mattia Ozbot / Ciamillo–Castoria

Sabato 5 giugno alle ore 20.45 inizia la Finale Scudetto di Basket con Gara 1 che vede opposte l'Olimpia Milano contro la Virtus Bologna. Dopo aver concluso le due semifinali 3-0, la Legabasket ha deciso di anticipare l’avvio della Finale Scudetto, in cui non ci saranno più i "back to back", ma verrà giocata con una partita ogni due giorni, a partire da sabato sera al Mediolanum Forum di Milano.

Per Milano è il momento del riscatto dopo aver visto svanito il sogno dell'Eurolega, conclusa al terzo posto. L'Olimpia Milano affronterà la Virtus Bologna, una delle sfide "classiche" della storia del basket italiano. Milano si è guadagnata l'accesso battendo in semifinale i campioni in carica del Venezia (93-83) in Gara 3, al Palasport Taliercio di Mestre; Bologna che ha ottenuto il pass sconfiggendo Brindisi.

Sarà una Finale Scudetto che richiama la storia della pallacanestro italiana visto che Virtus e Olimpia sono le due squadre che vantano il maggior numero di partecipazioni alla Serie A di basket (rispettivamente 79 e 81 campionati) e sono le due società due più titolate (rispettivamente 15 e 28) d'Italia. E sarà una Finale Scudetto che rivede finalmente di fronte due big dopo ben 37 anni. Le "V" nere conquistarono lo scudetto (con lo sponsor Granarolo sulle maglie), sconfiggendo l’allora Milano (targata Simac). Era il lontano 1984, da allora non si sono più sfidate per il titolo

I bianconeri non arrivavano in finale da 14 anni, mentre il club biancorosso ha dovuto aspettare tre stagioni, compresa quella stoppata dalla pandemia, per ritrovare la finale. Tutte le gare saranno trasmesse da RaiSport e da Eurosport sia in TV sia in streaming, ma ecco il dettaglio con tutte le indicazioni per seguire Gara 1.

Finale Scudetto Gara 1, dove vedere Olimpia Milano – Virtus Bologna in TV e in streaming

Olimpia Milano-Virtus Bologna è Gara 1 della Finale Scudetto di Basket per la stagione 2020/2021 che si disputa da sabato 5 giugno. Gara 1, come tutte le Gare della serie Finale che consegnerà il titolo di Campione d'Italia, verranno integralmente trasmesse dalla Tv di Stato, la Rai. In particolare RaiSport HD (con l'eccezione di gara-3 che andrà in scena su RaiSport SD, canale 58). In Diretta Tv si potrà seguire Gara 1 anche su Eurosport, sul canale Eurosport 2. Per chi volesse seguire invece la diretta online in streaming ci si deve collegare al portale Rai, RaiPlay, oppure usufruire del servizio Eurosport Player o di Discovery+ che garantiranno la diretta streaming.

Olimpia Milano – Virtus Bologna, orario di Gara 1 Finale Scudetto

Olimpia Milano – Virtus Bologna, Gara 1 della Finale Scudetto 2020/2021 si disputerà a Milano al Mediolanum Forum. Il fischio per la palla a due è fissato alle 20.45 di sabato 5 giugno.