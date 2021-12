L’Italia del basket in carrozzina è in semifinale agli Europei! Che impresa in casa della Spagna Gli azzurri con una prova eccezionale hanno conquistato la semifinale degli Europei di basket in carrozzina dove sfideranno la Gran Bretagna. Conquistato pass per i Mondiali.

A cura di Marco Beltrami

Foto Fipic

Un'altra giornata, l'ennesima, da ricordare per l'Italia dello sport. A scriverla gli azzurri del basket in carrozzina che hanno sovvertito i pronostici conquistando un'eccezionale vittoria nei quarti di finale degli Europei di Madrid, battendo proprio i favoritissimi padroni di casa della Spagna. Una partita perfetta per i nostri atleti che conquistando la semifinale continentale, hanno ottenuto anche il pass che vale l’accesso ai prossimi Campionati del Mondo del 2022, a Dubai.

Hanno lottato come dei leoni su ogni pallone e alla fine hanno portato a casa un successo per 62-45. La Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina ha guadagnato una semifinale che mancava dal 2009, togliendosi la soddisfazione di eliminare quella che nelle scorse stagioni si è rivelata una vera e propria bestia nera che poteva contare sul fattore campo. Tatticamente perfetti gli azzurri che oltre a bloccare le fonti gioco avversario, dopo un primo quarto equilibrato e chiuso in svantaggio, hanno allungato nel secondo, e terzo quarto, togliendosi poi la soddisfazione di un ultimo parziale di gestione.

Sugli scudi tutti i nostri portacolori, e in particolare Giulio Maria Papi che ha messo a referto la bellezza di 28 punti e 14 rimbalzi (a completare il tabellino Saaid 12, Bedzeti 6, Carossino 6, Tanghe 4, Raourahi 4, Schiera 2, Giaretti). Festa grande dopo il fischio finale, con tutto il gruppo italiano che ha esultato per un risultato fortemente voluto e che consente all'Italia del basket in carrozzina di ottenere la partecipazione al suo quinto Mondiale consecutivo, sempre presente fin dal 2006.

Soddisfazione enorme per il presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli: "Con la vittoria sulla Spagna l'Italia conquista un preziosissimo pass per i prossimi Mondiali ma soprattutto invia un segnale importante in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024 – queste le parole riportate da Rai Sport – Con questa gara il gruppo ha dimostrato di avere determinazione e talento e voglia di vivere da protagonista ogni sfida. Complimenti ai ragazzi per la prestazione, al coach Di Giusto e alla Federazione per questo primo importante risultato. Ora testa ai prossimi incontri e dita incrociate. Forza azzurri!".