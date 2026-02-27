L’Italbasket travolge la Gran Bretagna 93-57: Mannion incanta con Della Valle e Diouf

Prova autoritaria dell’Italbasket a Newcastle, dove gli azzurri travolgono la Gran Bretagna 93-57 nella gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2027.

La squadra guidata da coach Banchi prende il comando fin dai primi possessi e non lo molla più, chiudendo con un eloquente +36 che vale la vetta del girone e la seconda vittoria consecutiva.

Mannion accende l'Italbasket con Della Valle e Diouf

Grande protagonista Nico Mannion, top scorer con 19 punti e 5 assist, ben supportato da Amedeo Della Valle (11) e Momo Diouf (10), decisivo anche sotto canestro. L’Italia scappa già nel primo quarto con un parziale pesante, toccando il +18 alla prima sirena e andando al riposo lungo sul 51-27 grazie a una difesa aggressiva e a un’ottima circolazione di palla.

Nel terzo periodo gli azzurri rallentano leggermente, permettendo ai britannici di rientrare fino al -14, ma la reazione è immediata: tra triple e gioco in area, il margine torna rapidamente oltre i venti punti. Nell’ultimo quarto la Gran Bretagna alza bandiera bianca e l’Italia dilaga, superando anche i trenta di vantaggio fino al definitivo 93-57.

Lunedì a Livorno si replica contro gli stessi avversari, che proveranno a reagire davanti a un pubblico diverso e con Quinn Ellis a disposizione.

GRAN BRETAGNA-ITALIA 57-93 (14-32, 13-19, 19-14, 11-28), tabellino

Gran Bretagna: Olaseni 6, Adamu 4, Nelson 2, Watson-Gayle, Uduje 2, Belo 4, Yeboah 9, Hesson 5, Wheatle 10, Akin 4, Williams 8, Whelan 3

Italia: Della Valle 11, Spissu 8, Mannion 19, Tonut 4, Tessitori 9, Niang 9, Suigo 6, Casarin, Diouf 10, Veronesi 8, Akele 4, Petrucelli 5