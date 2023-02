LeBron si siede accanto a lei, la ragazza non crede ai suoi occhi: la reazione è virale L’episodio è avvenuto durante una partita dei Lakers. In una storia su Instagram LeBron lo ha commentato con una bella frase: “Questa è esattamente la descrizione del motivo per cui amo quello che faccio”.

LeBeron prende posto accanto alla ragazza seduta a bordo campo.

Immaginate di essere a una partita, che accanto a voi ci sia un posto libero e, da un momento all'altro, si segga il campione e vostro idolo. Tutto vero, è successo a una giovane tifosa, Gaia, che era in prima fila a bordo campo assieme al fratello, Liam, per assistere alla sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers.

LeBron James, il record man di punti nella storia della pallacanestro americana, non ha giocato per un infortunio alla caviglia sinistra, ma ha fatto parlare di sé per l'episodio divenuto virale abbastanza da spingere la pagina Twitter ufficiale della NBA a condividere la clip candidandola a "video dell'anno".

L'emittente ufficiale ha mostrato il momento in cui il campione di basket americano è entrato in campo, ha raggiunto la sua postazione e si è accomodato per assistere all'incontro della sua squadra. È arrivato con passo svelto e deciso, nemmeno si è accorto di quanto stava accadendo accanto a lui.

La reazione sbalordita della fan e di suo fratello alla vista del campione.

La ragazza prima s'è voltata di scatto poi, dopo aver squadrato l'atleta, ha capito che era proprio The King: la sua reazione così naturale, genuina, è divenuta virale in poco tempo. È rimasta talmente sbalordita da attirare l'attenzione delle telecamere. Lei restava sorpresa, con la bocca spalancata e le mani sul viso per la meraviglia; il fratello scattava una foto ricordo; LeBron continuava ad avere lo sguardo fisso verso il campo almeno fino a quando anche lui non s'è accorto della situazione.

Com'è andata a finire? Oltre alla bella sorpresa c'è stato ancora un seguito ha lasciato la giovane tifosa contenta: concluso il match, ha potuto scattare anche una foto con il suo idolo. E allora ha anche raccontato quegli istanti che non dimenticherà mai, di come è andata fuori di testa (dirà con la stessa enfasi della reazione) e quel momento sia stato il migliore della sua vita.

"Quando è venuto a sedersi qui – ha ammesso a Espn – poiché lui è molto alto all'inizio ho potuto vedere solo le sue scarpe… poi ho alzato lo sguardo e ho visto LeBron James. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata: ‘Oh mio Dio, il più grande giocatore di basket di tutti i tempi è seduto proprio accanto a me…".

La storia condivisa su Instagram dal campione di basket americano.

Un clic con la giovanissima fan e un post condiviso sui social. In una storia su Instagram LeBron ha commentato l'episodio con una bella frase che dice tutto sulla grandezza di un campione: "Questa è esattamente la descrizione del motivo per cui amo quello che faccio ".