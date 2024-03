LeBron James supera i 40.000 punti in carriera, The King è leggenda: standing ovation del pubblico LeBron James è il primo giocatore a raggiungere i 40 mila punti realizzati in NBA: The King è leggenda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

LeBron James è il primo giocatore a raggiungere i 40 mila punti realizzati in NBA. Il canestro della storia è arrivato nel secondo quarto della partita che i Los Angeles Lakers stanno disputando contro i Denver Nuggets. Per The King, 39 anni, già miglior realizzatore di sempre, pubblico in piedi e standing ovation.

King James ha dichiarato: "Se è tra i traguardi più importanti della mia carriera NBA? No. Significa qualcosa? Certo che lo significa, mentirei se dicessi il contrario. Non c'è mai riuscito nessuno, e il fatto che a farlo sia io è qualcosa di fantastico. Ogni tappa importante della mia carriera significa qualcosa per me, perché raggiungere certi obiettivi in questa lega, contro i più forti giocatori del mondo, è qualcosa che ho sempre sognato".

Poco più di un anno fa LBJ superava Kareem Abdul-Jabbar per diventare il miglior marcatore nella storia della lega: nella sfida persa contro Denver i suoi 26 punti lo hanno portato al totale dei punti segnati in carriera a 40.017. Nessun altro giocatore in attività ha raggiunto quota 30.000.

Reduci dall’incredibile rimonta contro i Clippers e la vittoria sui Wizards, i Lakers sono usciti sconfitti dal match con i Nuggets: Jokic segna 35 punti, Porter ne aggiunge 25 con 10 rimbalzi, Murray 24 con 11 assist, per Denver (42-19) è la quinta vittoria consecutiva, sono al terzo posto a mezza gara di distanza dal primo a Ovest. I Lakers (33-29) sono decimi nella Western Conference, dietro Golden State.

Lebron James ha proseguito così il suo intervento: "Il record di punti non è mai stato un mio obiettivo. Io ho sempre giocato a basket nel modo in cui va fatto. Ma so ancora segnare, e quel totale è destinato ancora a salire".

The Chosen One ha ha allungato a 1.205 la sua striscia di partite consecutive con almeno 10 punti a referto, un record che detiene dal 2017 (quando superò Michael Jordan) e che ha sempre mantenuto in vita, con l’ultima gara in singola cifra che risale al 5 gennaio del 2007.