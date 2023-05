LeBron James provoca Steph Curry, è trash-talking allo stato puro: “Amico, quel tiro devi segnarlo” I Lakers si aggiudicano il primo round nelle semifinali di Conference contro Golden State ma a far parlare di più in queste ore è il modo in cui LeBron James provoca Steph Curry alla fine del secondo quarto. Gara-1 ad altissima tensione, ma sarà così per tutta la serie.

A cura di Vito Lamorte

I Lakers si sono aggiudicati il primo round nelle semifinali di Conference contro Golden State nella notte NBA: Los Angeles si è portata sul vantaggio di 1-0, trionfando 117-112. Grande prova da parte di tutto il gruppo gialloviola, con Anthony Davis che ha messo a referto 30 punti e 23 rimbalzi.

Una sfida che si preannunciava scoppiettante e che ha rispettato tutte le attese. Ora non ci resta che metterci comodi e seguire tutta la serie. Intanto, in Gara-1 si è verificato un episodio di cui si sta parlando molto sia in America che in Europa da qualche ora.

Lebron James ha seguito Steph Curry mentre stava andando in panchina facendo trash talking nei confronti del suo rivale di sempre: "Amico, quel tiro lo devi segnare altrimenti finisce fuori dal campo". Questa sembra essere la ricostruzione delle parole usate dal numero 6 dei Lakers mentre la stella di Golden State stava prendendo posto vicino ai compagni fuori dal campo a 7:23 dalla fine del secondo quarto.

The Chosen One avrebbe continuato provando a coinvolgere anche la panchina dei Warriors dicendo: "Ragazzi rimettetelo in campo".

Insomma, una Gara-1 delle semifinali di Western Conference di altissimo livello e ad altissima tensione emotiva. Non poteva essere diversamente, vista la caratura dei due roster e degli atleti in campo.

I Golden State Warriors hanno fatto una grande rimonta da -14 proprio grazie a Curry ma LeBron James è andato a stoppare un tentativo al ferro di Steph rallentando un po' la rincorsa degli avversari e così i Lakers hanno conquistato con un parziale di 5-0 negli ultimi due minuti di partita grazie al fattore campo e si sono portati sull'1-0 nella serie.

Parlando ai giornalisti dopo la partita, Steph Curry ha spiegato cosa gli stava dicendo James in quel momento: "Stava solo scherzando sul fatto che doveva guardarmi fino a quando non sarei arrivato in panchina".

Adesso non ci resta che metterci comodi e attendere Gara-2. Sarà una grande serie.