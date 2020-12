È stato un anno particolare per l'NBA e per i Los Angeles Lakers in particolare. La prematura scomparsa di Kobe Bryant all'inizio del 2020 aveva colpito al cuore e alla mente della squadra giallo-viola ma alla fine LeBron James & co. sono riusciti a portare a casa l'anello battendo tutti gli avversari nella bolla di Miami. Il numero 23 dei Lakers ha visto aggiungersi alla squadra campione in carica un innesto importante come Marc Gasol e dopo la grande partita dello spagnolo contro i Minnesota Timberwolves sono arrivati gli elogi da parte del Prescelto. Nelle gare della notte i detentori dell'anello hanno battuto la franchigia di Ryan Saunders con un roboante 127 a 91, arrivato grazie ad una prestazione di grandissima qualità.

Il centro di Barcellona ha mostrato la sua ottima visione di gioco e una buona sintonia con la stella di Los Angeles, che ha voluto riconoscere in due momenti diversi le ottime qualità di Marc. Nel corso della conferenza stampa post-match, Lebron ha elogiato lo spagnolo con parole dolcissime: "Ci sono giocatori che vedono le giocate prima che accadano. Lo fanno con la mente, lo fanno con i passaggi … E Marc è uno di loro". In seguito sui social network, più precisamente nelle stories di Instagram, LBJ ha pubblicato un'immagine con due fotografie che vedevano nella prima Pau Gasol nell'atto del "Give me five" a Kobe Bryant e nella seconda ci sono Marc Gasol e lo stesso LeBron fare lo stesso gesto. Davvero un accostamento importante e di grande impatto per chi tifa Lakers e per chi segue il basket.

Anche Gasol ha speso parole importanti per James dopo la sua terza partita ufficiale con la squadra californiana: "LeBron è un giocatore davvero unico. Ha una grande intelligenza. Vede tutto su entrambi i lati del campo. È molto generoso ed è un grande compagno di squadra".