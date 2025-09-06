sport
La Serbia di Jokic eliminata dall’EuroBasket 2025, Markkanen porta la Finlandia nella leggenda

A Riga va in scena l’impensabile: la Finlandia di Markkanen stravolge i pronostici ed elimina la Serbia di Jokic dagli Europei 2025, accendendo una nuova pagina di gloria nel basket del Vecchio Continente.
A cura di Vito Lamorte
A Riga è successo quello che nessuno avrebbe immaginato alla vigilia. La Serbia, una delle candidate alla vittoria dell'Europeo 2025 e guidata da una stella mondiale come Nikola Jokić, è stata eliminata dall’EuroBasket 2025 agli ottavi di finale. A firmare l’impresa è stata la Finlandia, trascinata dal talento cristallino di Lauri Markkanen e da un collettivo che ha messo cuore, energia e coraggio in ogni possesso.

Il risultato finale, 92-86, non è solo un punteggio: è la fotografia di una battaglia. I serbi, partiti con i favori del pronostico e un cammino quasi impeccabile nella fase a gironi, si sono trovati di fronte a un avversario che non ha mai smesso di crederci. Markkanen ha guidato i suoi con personalità, ma la differenza l’ha fatta soprattutto la mentalità finlandese: difesa aggressiva, ritmo alto e la capacità di colpire nei momenti cruciali.

Serbia a casa, la Finlandia fa la storia: Markkanen illumina l’EuroBasket 2025

Per la Serbia è una caduta fragorosa. La sensazione è che il peso delle aspettative, insieme a qualche distrazione difensiva di troppo, abbia finito per condizionare Jokić e compagni. Prestazione difensiva assolutamente non di giusto livello per i serbi. Dall’altra parte, la Finlandia si gode la sua notte magica.  Nel finale Valtonen diventa l'inatteso protagonista con 13 punti, tutti decisivi. Non è solo una vittoria sportiva, ma un messaggio chiaro a tutta l’Europa: non esistono più gerarchie intoccabili, e chiunque può diventare protagonista.

EuroBasket 2025, dunque, perde una delle sue favorite ma guadagna una storia che resterà nella memoria di tutti gli appassionati. La Finlandia vola ai quarti, dove se la vedrà con la vincente della sfida tra Georgia e Francia. La Serbia torna a casa. E il torneo, improvvisamente, diventa ancora più imprevedibile.

Basket
