L'NBA ha sanzionato due volte Kyrie Irving per aver partecipato alla festa per il 30° compleanno della sorella Asia lo scorso fine settimana. Una multa che nel suo complesso sfiora il milione di dollari. Si fa dunque ancora più rovente la situazione in casa Nets con il cestista che sta facendo discutere soprattutto per la sua vita fuori dal campo e per le tante defezioni "per motivi personali" del nativo di Melbourne in questa stagione.

Una situazione esplosa dopo che Billy Reinhardt, giornalista di SB Nation, aveva pubblicato sul proprio profilo Twitter un video della festa del 30° compleanno della sorella di Irving, Asia, nel quale si vedeva il numero 11 di Brooklyn ballare e violare i protocolli anti-Covid: attorniato da amici senza mascherine e con distanziamento praticamente nullo.

Un comportamento costato una doppia sanzione al 28enne statunitense. Da un lato infatti, la Lega nordamericana lo ha multato di 50 mila dollari per non aver rispettato i protocolli sanitari anti-Covid-19 che impediscono a qualsiasi giocatore NBA di andare in bar o strutture simili, di partecipare ad eventi extra-campo e di essere con 15 o più persone in uno spazio chiuso. Da un altro la NBA tratterrà la parte del suo stipendio corrispondente ai cinque giorni di quarantena e i due match saltati a causa della partecipazione alla festa della sorella, vale a dire circa 817 mila dollari dato che il suo ingaggio attuale è con i Brooklyn Nets è di 33,3 milioni di dollari. In totale dunque la festa della sorella Asia costa a Kyrie Irving un totale di circa 867 mila dollari e soprattutto continua a far crescere il malumore all'interno dei Nets di Steve Nash.