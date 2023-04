La lezione di Giannis Antetokounmpo dopo una domanda scomoda: “Non esiste fallimento nello sport” La lezione di Giannis Antetokounmpo dopo l’eliminazione dei suoi Bucks al primo turno dei play-off NBA: “Questo è lo sport, non sempre vinci. Jordan ha giocato 15 anni e vinto 6 campionati. Gli altri 9 anni sono stati un fallimento?”.

A cura di Vito Lamorte

I Milwaukee Bucks, tra le squadre più accreditate per sedersi sul trono della NBA, sono stati eliminati a sorpresa al primo turno dei play-off dai Miami Heat. I campioni del 2021 hanno perso ai supplementari di Gara-5 per 128 a 126 e hanno detto addio ai sogni di vittoria.

Una serie playoff maledetta per i Bucks, che in Gara-4 e Gara-5 sembravano ad un passo dalla vittoria, ma che ora sono fuori dalla fase finale della NBA da testa di serie n°1 e con il miglior record dell’intera NBA.

Una grossa delusione per Giannis Antetokounmpo, che ha messo a referto 38 punti e 20 rimbalzi in un ma il suo sforzo non ha aiutato la sua squadra a portare a casa il successo.

The Greek Freak ("Il Mostro Greco"), uno dei migliori cestisti della sua generazione e nel 2021 ha vinto il titolo NBA con i Bucks ricevendo la nomina all'unanimità MVP delle finali, alla domanda sulla stagione e sulla definizione di ‘fallimento' ha scosso la testa e dopo un lungo respiro ha risposto in maniera molto seria e esponendo concetti di una bellezza sconcertante.

"Mi hai fatto la stessa domanda lo scorso anno, Eric", ha affermato Giannis rivolgendosi al giornalista di The Athletic e ha proseguito così: "Per caso tu ricevi una promozione ogni anno nel tuo lavoro? Non credo, quindi consideri il tuo lavoro un fallimento ogni volta che non accade? Direi di no. Ti impegni per ottenere altri risultati, per prenderti cura della tua famiglia, comprare una casa e tante altre cose. Non è un fallimento, ma è un passaggio necessario per provare a vincere. Michael Jordan è stato 15 anni in NBA, ha vinto sei titoli: gli altri nove anni sono stati un fallimento per caso? Mi state davvero dicendo questo?".

Giannis Antetokounmpo ha proseguito dando una vera e propria lezione sullo sport: "Perché mi fate questa domanda? Dovete capire che nello sport non esiste la logica del fallimento. Ci sono i giorni buoni e quelli pessimi, a volte riesci a vincere e altre no. Ci sono momenti in cui capisci che è il turno e altre invece devi farti da parte: è la logica di base dello sport, non si può vincere sempre".

Un insegnamento e una vera e propria masterclass che Giannis dà su cos'è lo sport, su come si affrontano le vittorie e le sconfitte.