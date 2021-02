Kyrie Irving, una delle tre grandi stelle dei Brooklyn Nets, con un post su Instagram ha lanciato un'idea e ha proposto che in futuro sia modificata l'immagine del logo della NBA e ha chiesto che la sagoma di Kobe Bryant sostituisca quella di Jerry West, ha fatto ciò anche motivato il perché della sua proposta: "I Re Neri hanno costruito e messo in piedi questa lega".

La proposta di Irving sui social

"Bisogna che ciò accada. I Re Neri hanno costruito questa lega", ha scritto su Instagram Irving che poi ha aggiunto un commento, dopo le polemiche sviluppatesi social, che: "Quel modo di definire il Black Mamba non è riferito al colore della pelle. Questo è il modo con cui noi afro-americani definiamo noi stessi e il modo in cui gli oppressori rifiutavano di chiamare i miei antenati. Siamo dei Re Neri, dovete convivere con questa definizione".

La sagoma di Kobe Bryant nel logo della NBA

Difficile pensare che questa proposta venga accolta dai dirigenti della NBA, ma questa suggestione resta viva e lo è già da un anno, da quando morì tragicamente Kobe Bryant in un incidente in elicottero, in tantissimi sui social chiesero di omaggiare ulteriormente e anche in questo modo uno dei più grandi campioni di questo sport. Il post di Irving non fa altro che alimentare queste voci e chissà che un giorno il basket americano non modifichi il proprio logo e sostituisca l'immagine di Jerry West con quella di un altro mito dei Lakers. Perché anche West ha legato tutta la sua carriera alla franchigia di Los Angeles, con cui ha vinto sette titoli da giocatore e dei Lakers è stato anche il tecnico per tre anni e poi anche dirigente (e vinse pure l'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960).