Jokic l’antidivo, vince il premio di MVP Nba per la terza volta ma accetta il titolo controvoglia Centro serbo ancora Mvp, ma non sembra troppo felice. “Meglio l’anno scorso, quando abbiamo vinto il titolo”. Shaq avrebbe voluto un vincitore diverso, ma a lui non sembra importare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Nikola Jokic è stato eletto per la terza volta Mvp della regular season. Ma come nelle precedenti occasioni, il campione serbo non sembra curarsi troppo dei premi individuali, ma durante l'intervista di accettazione del premio, indossa la maglia in onore di Dejan Milojevic, allenatore di basket scomparso a soli 46 anni.

Jokic "entusiasta" del titolo

Per la stella serba, è il terzo titolo di miglior giocatore della stagione regolare nelle ultime quattro stagioni, ma all'annuncio di Charles Barkley, ex giocatore Nba e da diversi anni opinionista per Tnt, ma la reazione della stella serba non è stata troppo entusiasta, ma ha anzi accettato il premio quasi controvoglia, come nel suo stile.

Jokic ha commentato il premio dicendo che "A essere onesti preferisco ciò che è successo l'anno scorso: non ho vinto il premio di MVP ma abbiamo vinto l'anello". Impresa che sarà complicato ripetere quest'anno, trovandosi i Denver Nuggets sotto 0-2 contro i Minnesota Timberwolves nelle semifinali di conference.

Chi è Nikola Jokic

Pur essendo negli ultimi anni il giocatore più forte della lega, il centro serbo è una sorta di "antidivo". In un ambiente dove si cerca di promuovere in ogni occasione possibile la propria immagine, lui sembra disinteressarsi di tutto ciò. Durante l'estate, quando le altre superstar sono preoccupate a mostrare al mondo il loro impegno per presentarsi al top della condizione per la stagione successiva, lui preferisce passare il proprio tempo in europa, seguendo i suoi cavalli, sua vera grande passione.

Shaquille O'Neal avrebbe voluto un Mvp diverso

Non tutti sono stati d'accordo con l'assegnazione del riconoscimento al centro serbo. Shaquille O'Neal, che lavora anche lui come opinionista per Tnt, ha affermato come secondo lui a meritare questo titolo quest'anno sarebbe stato Shai Gilgeous-Alexander, guardia canadese in forza agli Oklahoma City Thunder.

Anche in questa situazione però Jokic non è sembrato troppo impressionato dall'opinione dell'ex stella Nba, rispondendo come "Non giudichiamo le persone per questo. Va bene, sono solo opinioni" mettendosi a ridere e scherzando con Shaq. La stella serba ha però voluto indossare la maglietta "Brate" (fratello in serbo) in onore dell'ex assistente dei Golden State Warriors Dejan Milojevic, ex assistente allenatore dei Golden State Warriors prematuramente scomparso lo scorso 17 gennaio al quale Jokic era molto legato.

Il precedente del 2022

Qualcuno potrebbe anche dire che è andata bene che quest'anno il titolo di Mvp a Jokic sia stato assegnato mentre era ancora impegnato con i suoi Denver Nuggets nei playoff. Nel 2022, infatti, la squadra per consegnargli il premio dovette andarlo a trovare nella sua stalla in Serbia.