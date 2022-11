Italia-Spagna qualificazioni Mondiali Basket 2023, dove vederla in diretta TV e streaming: canale e orario Italia-Spagna è una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2023. Si gioca a Pesaro, questa sera alle 21:00 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Diretta TV in chiaro sulla Rai e in abbonamento su Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Si ritorna a respirare aria di grande basket e l'Italia di Andrea Pozzecco affronta a Pesaro la Spagna, attuale campione d'Europa, di Sergio Scariolo in un match che può risultare decisivo ai fini delle Qualificazioni al Mondiale 2023. Italia-Spagna si gioca questa sera, venerdì 11 novembre alle 21.00, a Pesaro, e sarà trasmessa in diretta TV e streaming a pagamento da Sky ma anche in chiaro sulla Rai.

L'Italbasket torna in campo dopo lo straordinario Europeo per prendersi un posto ai prossimi Mondiali 2023. Gli Azzurri affrontano la Spagna venerdì 11 novembre alla "Vitrifrigo Arena" di Pesaro alle ore 21.00 e poi la Georgia a Tbilisi il prossimo 14 novembre alle ore 16.00 italiane. Si tratta della seconda fase di qualificazione alla quale l'Italia si presenta in testa alla classifica del Gruppo L dopo le tre vittorie consecutive della scorsa estate ottenute contro Paesi Bassi e Ucraina in trasferta e Georgia in casa.

Per qualificarsi matematicamente già in questa tornata, gli Azzurri dovranno battere la Spagna Campione del Mondo e d'Europa e la Georgia, mantenendo un netto distacco dalla quarta visto che ai Mondiali 2023 si qualificano le prime tre di ogni gruppo. Dopo queste due partite mancheranno altre due gare, contro l'Ucraina e ancora con la Spagna ma questa volta in trasferta.

Partita: Italia-Spagna

Dove si gioca: Pesaro, Vitrifrigo Arena

Quando si gioca: venerdì 11 novembre

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky, Rai

Diretta Streaming: SkyGo, NOW, RaiPlay, Eleven

Competizione: qualificazioni Mondiali basket 2023

Italia-Spagna dove vederla in diretta TV

Italia-Spagna si potrà vedere anche in chiaro senza costi aggiuntivi. Grazie ad un accordo raggiunto solamente qualche settimana fa, infatti, le partite dell'Italbasket per le qualificazioni Mondiali 2023 tornano anche sulla Rai. In TV la partita sarà su RaiDue e in abbonamento su Sky Sport Arena (telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina). Nel primo caso il commento verrà affidato a Maurizio Fanelli e Sandro De Po mentre nel secondo a Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Dove vedere Italia-Spagna in diretta streaming

Italia-Spagna è trasmessa anche in diretta streaming? Sì, nella doppia modalità gratuita e a pagamento. Nel primo caso ci si dovrà collegare al portale di RaiPlay per vederla in chiaro e senza costi, nel secondo utilizzando l'app SkyGo per pc e devices o sfruttando il servizio on demand di NOW. Infine, per lo streaming ci sarà anche una terza opzione: ELEVEN Sports che trasmetterà a pagamento il match con il commento di Matteo Gandini e Paolo Lepore.

Le prossime partite dell'Italia nel Gruppo L