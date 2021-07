L'Italbasket sfida la Repubblica Dominicana nella partita valida per la semifinale del torneo Preolimpico di Belgrado, in programma oggi, sabato 3 luglio, alle ore 13, all'interno dell'Hala Aleksandar Nikolic. Dopo aver battuto il Porto Rico 90-83 nella gara d'esordio, la nazionale allenata da Meo Sacchetti si è qualificata al primo posto nel girone, di cui avrebbe dovuto far parte anche il Senegal, costretto a dare forfait a causa di un focolaio di Covid-19 scoppiato all'interno del gruppo squadra. L'Italia, dunque, era già certa di prendere parte alle semifinali ma, battendo il Porto Rico, si è assicurata di non incontrare lo spauracchio Serbia, padrona di casa e favorita per la vittoria finale. Vincere il torneo Preolimpico è l'ultima possibilità per gli azzurri di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. Per riuscire nell'impresa, la squadra capitanata da Nicolò Melli dovrà innanzitutto superare la Repubblica Dominicana, arrivata seconda nel proprio girone, dopo aver perso 76-94 con la Serbia e aver battuto 94-67 le Filippine. Se l'Italia dovesse vincere la sua semifinale, affronterebbe la vincente tra Serbia e Porto Rico in finale, con i padroni di casa strafavoriti. Ecco dove vedere in TV e in streaming il match tra Italia e Repubblica Dominicana.

Preolimpico 2021: orario Italia-Repubblica Dominicana

La partita tra Italia e Repubblica Dominicana, valida per la semifinale del torneo Preolimpico di Belgrado, si disputerà oggi, sabato 3 luglio, alle ore 13, all'interno dell'Hala Aleksandar Nikolic. La formazione guidata da Meo Sacchetti deve vincere per continuare il proprio percorso nella competizione e affrontare in finale la vincente tra Serbia e Porto Rico e, trionfando, partecipare alle Olimpiadi di Tokyo.

Dove vedere Italia-Repubblica Dominicana in TV e streaming

Italia-Repubblica Dominicana sarà visibile in diretta TV in chiaro sulla Rai, sui canali Rai Sport + (numero 57 del digitale terrestre) e Rai Sport (numero 58 del digitale terrestre). Il match sarà trasmesso anche da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport Action (numero 206 del satellite). La semifinale sarà visibile anche in streaming, sia gratuito su RaiPlay sia riservato agli abbonati di Sky su Sky Go.