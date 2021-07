Italia-Nigeria di basket alle Olimpiadi: orario e dove vederla in TV su Rai e Discovery+ Italia-Nigeria è la sfida valida per il terzo turno della fase a gironi del Gruppo B del basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli Azzurri di Meo Sacchetti, dopo il successo contro la Germania e la sconfitta successiva contro l’Australia, dovranno vincere contro i nigeriani per conquistare l’accesso ai quarti di finale. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia del basket si gioca tutto alle Olimpiadi di Tokyo nell'ultimo turno della fase a gironi del torneo maschile. Gli azzurri di Meo Sacchetti, dopo il convincente e vittorioso esordio contro la Germania, si sono complicati la vita dopo il ko contro l'Australia nell'ultimo incontro. Per il passaggio ai quarti di finale, servirà fare risultato contro la Nigeria nella sfida che si giocherà domani, sabato 31 luglio, alle ore 6:40 italiane (ore 13:40 in Giappone). I nigeriani sono reduci da due sconfitte contro Australia e Germania dopo le prime gare del Gruppo B.

L’Itala conquisterà il secondo posto in classifica con una vittoria, mentre in caso di sconfitta dovrà poi sperare che l’Australia riesce a conquistare un successo contro la nazionale tedesca perché, delle terze, soltanto le prime due si qualificano al prossimo turno. Una gara da dentro o fuori per gli azzurri che faranno nuovamente leva sul talento di Danilo Gallinari e di Simone Fontecchio che sta sorprendendo in questa Olimpiade. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e in streaming.

Quando si gioca Italia-Nigeria alle Olimpiadi: la data e l'orario italiano

Il match tra Italia e Nigeria si giocherà domani, sabato 31 luglio, a partire dalle ore 6.40 italiane quando in Giappone saranno invece le 13:40. Un match importante che deciderà la qualificazione degli azzurri di Meo Sacchetti ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo.

Olimpiadi Basket, Italia-Nigeria su Rai 2 e Discovery+: dove vederla in TV e streaming

La partita tra Italia e Nigeria potrà essere vista in diretta streaming sulle piattaforme di Eurosport Player e Discovery+ e DAZN. In chiaro (e non sul web) sulla Rai, attraverso le varie finestra di diretta offerte da Rai 2, trasmetterà l'evento a meno di sovrapposizioni contemporanee in corso in cui gareggiano atleti italiani.

La classifica del girone dell'Italia alle Olimpiadi di Basket

Il girone dell'Italbasket alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è composto da Germania, Australia e Nigeria. Al momento, la classifica attuale, vede il dominio dell'Australia al primo posto dopo i due successi su due contro Nigeria e Germania che hanno portato gli australiani a conquistare già l'accesso ai quarti di finale. Italia al momento secondo con una differenza punti maggiore della Germania nonostante i tedeschi abbiano perso e vinto una sola gara proprio come gli azzurri. Questa la situazione in classifica dettagliata:

1) Australia – 2 vinte, 0 perse – Differenza punti: +20

2) ITALIA – 1 vinta, 1 persa – Differenza punti: +7

3) Germania – 1 vinta, 1 persa – Differenza punti: -3

4) Nigeria – 0 vinte, 2 perse – Differenza punti: -24