Italia-Australia di basket alle Olimpiadi: orario e dove vederla in TV e streaming su Rai e Discovery+ Domani mercoledì 28 luglio 2021 c’è la seconda gara alle Olimpiadi di Tokyo dell’Italia contro l’Australia. La partita della nazionale italiana di Sacchetti inizia alle ore 10:40 e si disputa si giocherà alla Saitama Super Arena. La sfida si potrà vedere in diretta TV e in streaming sulla Rai e su su Discovery+.

A cura di Vito Lamorte

C' è grande voglia di rivedere in campo l’Italbasket. La selezione azzurra impegnata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sotto la sapiente guida di Meo Sacchetti sarà di scena alla Saitama Super Arena contro l'Australia dopo l’importante vittoria contro la Germania all'esordio. La nazionale italiana vuole provare a dare continuità al momento positivo e contro la selezione oceanica cercherò di mettere di nuovo sul parquet quella consapevolezza e quella determinazione che abbiamo potuto ammirare nelle scorse uscite. Gli australiani sono una buona squadra e alla vigilia erano considerati la formazione più forte del girone, che nella prima uscita hanno battuto per 84-67 la Nigeria e questo risultato dimostra tutto il valore. Per Gallinari & co è stato molto importante riuscire ad imporsi contro i tedeschi nella prima uscita e portare punti importanti a casa ma non ci sono molti calci da fare perché una vittoria anche contro l'Australia darebbe la certezza agli Azzurri di essere ai quarti di finale del torneo olimpico, visto che si qualificano le prime due dei tre gironi più le due migliori terze.

Non sarà un match facile ma i ragazzi di Sacchetti proveranno a evitare la partenza lenta vista contro i tedeschi e a lavorare da subito sul palleggio per evitare brutti scherzi nel corso della gara.

Quando si gioca Italia-Australia alle Olimpiadi: la data e l'orario italiano

Il match tra Italia e Australia si giocherà alla Saitama Super Arena mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 10:40 italiane.

Olimpiadi basket, Italia-Australia su Rai2 e Discovery+: dove vederla in TV e streaming

Il secondo incontro della nazionale olimpica azzurra si potrà vedere in diretta TV su Rai2 (con possibili temporanei spostamenti su altri campi di gara). Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.