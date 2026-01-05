Il Panathinaikos perde il derby, il presidente esplode: “Ubriachi alle 5 del mattino, non posso accettarlo”

Dimitris Giannakopoulos, proprietario del Panathinaikos, ha espresso tutta la sua frustrazione dopo la sconfitta della squadra contro l’Olympiacos nel 19° turno di Eurolega. Il derby greco ha messo in luce lacune che il patron non è disposto a ignorare, soprattutto riguardo al comportamento dei giocatori fuori dal campo. Giannakopoulos ha partecipato all’allenamento del club sabato scorso, parlando direttamente con i giocatori e ribadendo la necessità di disciplina, dedizione e rispetto per la maglia.

Il presidente ha iniziato il suo discorso sottolineando i meriti economici e professionali della squadra: "Molti di voi sono nel team da qualche anno, siete entrati nel mio ufficio nero e avete ricevuto aumenti del 50%, del 100% o addirittura del 200%, che meritate, e lasciatemelo dire chiaramente. Ho negoziato con qualcuno di voi? Non credo. Ho firmato subito".

Giannakopoulos attacca i suoi giocatori: “Eravate ubriachi alle 5 del mattino, non posso accettarlo”

Nonostante i talenti individuali, Giannakopoulos ha evidenziato la mancanza di impegno e entusiasmo: "Quello che vedo è che entriamo in partita e in un minuto siamo sotto di 15 punti, e corriamo per cercare di recuperare. Non vedo la passione e l'entusiasmo che vorrei. Li vedo in pochi giocatori. In tre, forse quattro, sicuramente in pochissimi."

Ha poi rimarcato l'importanza della responsabilità personale e del rispetto verso il club: "Ci sono cose che non riesco ad accettare. So chi ha bevuto, quanto e quando. Non farò nomi, anche se so tutto. Due giorni fa, e tu sai chi sei, eri ubriaco alle 5 del mattino. È possibile? No. Non posso accettarlo".

Infine, il patron ha richiamato i giocatori all’unità e alla competitività: "Voglio davvero chiedervi di dare il massimo, di rispettare il nome del Club e di essere una squadra. SIAMO UNA SQUADRA! Con la migliore formazione d'Europa, dovremmo giocare la migliore pallacanestro d'Europa. Per favore, amate i vostri compagni di squadra come amate la vostra famiglia. Amate il Club e i tifosi di tutta la Grecia che non hanno dormito stanotte. Buon anno a tutti."